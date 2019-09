SoftwareONE se prépare à entrer en bourse d’ici la fin de l’année, suivant les conditions du marché. Cette information est révélée moins d’un an après l’acquisition de son concurrent allemand Comparex qui a permis la création d’un géant européen générant 10 milliards de chiffre d’affaires.

SoftwareOne indique que cette opération est « une étape naturelle pour la société » destinée à accroître sa visibilité et sa présence mondiale.

L’IPO ne concernera que les actions secondaires existantes appartenant aux actionnaires fondateurs, au fonds d’investissement KKR, aux anciens actionnaires de Comparex (Peruni Holding) et au management. KKR devrait conserver une participation qualifiée d’importante dans l’entreprise. Selon la presse suisse, l’opération serait en fait dictée par la volontaire du fonds new yorkais de valoriser sa participation.

Actuellement, le fondateur Daniel von Stockar, René Gilli et Beat Curti détiennent ensemble environ 38% du capital. Le fonds d’investissement américain KKR en possède environ 21% depuis 2015, et Peruni Holding environ 15%. La direction et les employés (actuels et anciens) disposent de 10% du capital, le solde étant aux mains d’autres actionnaires.

Combiné avec Comparex, SoftwareONE a généré un EBITDA ajusté pro forma de 187 millions de francs suisses (172 millions d’euros) en 2018.

Le président de SoftwareONE, Dieter Schlosser, s’est dit confiant de pouvoir obtenir une croissance de la marge brute à deux chiffres après son introduction en bourse et une marge d’EBITDA ajusté de 35% à moyen terme.

La société emploie désormais environ 5.500 personnes dans le monde.

Cette opération viendra clore une année particulièrement agitée. Après la fusion avec Comparex et l’acqusition du Français ISI Expert, le cofondateur et CEO de l’entreprise, Patrick Winter, est décédé tragiquement en juin dernier. Le COO qui avait dirigé la fusion avec l’Allemand, Daniel Schlosser, a alors pris sa succession.