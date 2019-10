Ce fut l’annonce majeure du premier kick off national d’Anetys qui s’est tenu les 27 et 28 septembre à Disneyland Paris. La société de services spécialisée dans les espaces de travail digitalisés a annoncé à ses 67 salariés présents qu’elle était désormais au plus haut niveau de certification sur ses quatre partenaires stratégiques : Citrix, Nutanix, Paloalto et Ivanti.

Si c’était déjà le cas depuis 2013 sur Citrix, c’est beaucoup plus récent sur les autres. Ainsi, pendant que la société confirmait son niveau platinum sur Citrix, elle passait du niveau gold au niveau platinum sur Paloalto, du niveau scale au niveau master sur Nutanix et atteignait directement le niveau platinum sur Ivanti, grâce à son historique sur RES Software.

L’officialisation date du début de l’année pour Paloalto mais elle n’est arrivée qu’en septembre pour Nutanix et Ivanti. L’entreprise porte ainsi 71 certifications cumulées, selon Elyes Dridi, co-DG d’Anetys Est et directeur marketing du groupe. Rien que sur Nutanix, Anetys revendique 55 certifiés. Une politique de certification qui est allée de pair avec la croissance de son chiffre d’affaires avec les partenaires concernés. Ainsi, Anetys explique être passé en deux ans de 500 K€ à 2 M€ de facturations sur Nutanix. De même, son business Paloalto a enregistré une croissance de 120% au cours des douze derniers mois et ses revenus ont doublé sur Ivanti.

Pour bien marquer ce rééquilibrage de son activité au profit de la sécurité et des infrastructures, Anetys a décidé d’adopter une nouvelle signature. L’ancien « Digital workspace specialist » a ainsi laissé la place au nouveau « Performance, sécurité, intelligence », censé figurer les principales expertises qu’il cultive en relation avec les solutions de ses partenaires.

L’entreprise, qui a réalisé 17,8 M€ en 2018, vise 20 M€ cette année et cherche à renforcer son effectif. Elle vient d’intégrer une vingtaine de nouvelles recrues sur les deux derniers mois et offre offre encore treize opportunités de postes pour des consultants en infrastructures, systèmes et sécurité.