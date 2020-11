Cisco a clôturé fin octobre le premier trimestre de son exercice 2021 décalé avec un chiffre d’affaires de 11,93 milliards de dollars, en baisse de 9% sur un an. Les revenus des produits baissent de 13% tandis que le chiffre d’affaires des services progresse de 2%. D’un point de vue géographique, les Amériques et la région EMEA reculent de 10% tandis que la zone APJC (Asie/Pacifique/Japon/Chine) est en baisse de 7%.

Le bénéfice net GAAP dégringole de 26% pour s’établir à 2,2 milliards de dollars, soit un bénéfice par action de 0,51 dollars. Le bénéfice net non-GAAP recule de 11% à 3,2 milliards de dollars ce qui représente un bénéfice par action de 0,76 dollars.

Bien qu’en forte baisse, ces résultats sont supérieurs aux attentes de Wall Street qui tablait sur des revenus de 11,85 milliards de dollars et sur un bénéfice par action non-GAAP de 0,70 dollar.

Le flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation a progressé de 14% en un an pour atteindre 4,1 milliards de dollars. Au cours du trimestre, la société de San Jose a retourné 2,3 milliards de dollars aux actionnaires sous la forme de rachats d’actions et du paiement d’un dividende de 0,36 dollar par action ordinaire, ce qui représente un débours de 1,5 milliard de dollars.

« Nos résultats du premier trimestre reflètent une bonne exécution avec des marges solides dans un environnement difficile », commente dans un communiqué Kelly Kramer, directrice financière de Cisco. « Nous avons continué de transformer notre entreprise grâce à davantage d’offres de logiciels et d’abonnements, générant une croissance de 10% sur un an des obligations de performance restantes. Nous avons enregistré une forte croissance des flux de trésorerie d’exploitation et rendu 2,3 ​​milliards de dollars aux actionnaires. »

« Cisco a pris un bon départ pour l’exercice 2021 et nous sommes encouragés par les signes d’amélioration de nos activités alors que nous continuons à naviguer dans la pandémie et d’autres incertitudes macroéconomiques », déclare de son côté Chuck Robbins, le CEO de la société. « Notre objectif est de gagner avec un portefeuille innovant différencié, une croissance à long terme et d’être un partenaire technologique de confiance offrant choix et flexibilité à nos clients. Nous entrevoyons de nombreuses grandes opportunités pour le futur, car chaque entreprise de chaque secteur accélère sa stratégie de priorité numérique. »

Pour le second trimestre, l’équipementier table sur des revenus stables ou en baisse de 0,2%, sur un taux de marge brute non GAAP de 64% à 65% et un bénéfice par action compris entre 0,74 dollar et 0,76 dollar.