Attendues en baisse de 5,4% cette année comparées à 2019 en raison de la pandémie de coronavirus, les dépenses informatiques mondiales devraient repartir à la hausse en 2021. C’’est ce que croit savoir Gartner qui prévoit pour cette année des dépenses en baisse de 5,4% à 3,6 billions de dollars et pour l’année prochaine des débours en croissance de 4% à 3,8 billions de dollars.

« Depuis 25 ans que Gartner publie des prévisions de dépenses informatiques, il n’y a jamais eu de marché avec autant de volatilité », estime John-David Lovelock , vice-président de le recherche aà la société d’analyse. « Bien qu’il y ait eu des facteurs de stress uniques imposés à toutes les industries au fur et à mesure du déroulé de la pandémie actuelle, les entreprises qui étaient déjà plus numériques avant la crise se portent mieux et continueront de prospérer jusqu’en 2021. »

Tous les segments informatiques afficheront un recul cette année, les appareils étant tout particulièrement impactés (-13,4%). L’an prochain, la croissance sera notamment tirée par les logiciels d’entreprise (+7,2%) et par les systèmes destinés au datacenters (+5,2%), dont les ventes sont dopées par les investissements des hyperscalers. Ces deux secteurs profiteront de l’accélération des efforts de numérisation entrepris par les entreprises.

Si l’activité du cloud a fortement progressé en 2020 alors que les entreprises passaient au télétravail, John-David Lovelock constate que cela ne se reflète pas dans les revenus des fournisseurs. « Le ralentissement des dépenses qui a eu lieu entre avril et août de cette année environ, associé aux programmes d’évaluation gratuites des fournisseurs de services cloud, déplace la croissance des revenus du cloud au-delà de 2020 », affirme-t-il, ajoutant que l’on doit à présent s’attendre à une pénétration accélérée du cloud jusqu’en 2022. Il estime cependant que les DSI accordent désormais la priorité aux projets informatiques ayant le retour sur investissement le plus rapide. « Les entreprises ont plus d’informatique à faire et moins d’argent pour le faire, elles retirent donc de l’argent des domaines où elles peuvent se le permettre, tels que le remplacement des téléphones portables et des imprimantes, c’est pourquoi la croissance des appareils et des services de communication sera moindre », poursuit l’analyste. « Au lieu de cela, les DSI dépensent plus dans des domaines qui accéléreront leur activité numérique, tels que l’IaaS ou les logiciels de gestion de la relation client. »

Worldwide IT Spending Forecast (Millions of U.S. Dollars)

2019 Spending 2019 Growth (%) 2020 Spending 2020 Growth (%) 2021 Spending 2021 Growth (%) Data Center Systems 214,911 1.0 208,292 -3.1 219,086 5.2 Enterprise Software 476,686 11.7 459,297 -3.6 492,440 7.2 Devices 711,525 -0.3 616,284 -13.4 640,726 4.0 IT Services 1,040,263 4.8 992,093 -4.6 1,032,912 4.1 Communications Services 1,372,938 -0.6 1,332,795 -2.9 1,369,652 2.8 Overall IT 3,816,322 2.4 3,608,761 -5.4 3,754,816 4.0

Source: Gartner (October 2020)