Gartner affiche un certain optimisme en matière de dépenses IT. Selon le cabinet d’analyse, celles-ci devraient totaliser cette année 3,9 billions de dollars (3.900 milliards de dollars) et le cap de 4 billions de dollars devrait être atteint l’année prochaine. « Bien que les incertitudes politiques aient rapproché l’économie mondiale de la récession, cela ne s’est pas produit en 2019 et ce n’est toujours pas le scénario le plus probable pour 2020 et au-delà », explique dans un communiqué John-David Lovelock, distingué vice-président en charge de la recherche chez Gartner. « Avec le recul des incertitudes mondiales, les entreprises redoublent d’investissements dans les technologies de l’information car elles anticipent la croissance des revenus. Cependant leurs habitudes de dépenses évoluent continuellement. »

Le logiciel sera le marché majeur enregistrant la croissance la plus rapide cette année, soit 10,5%. « Presque tous les segments du marché des logiciels d’entreprise sont entraînés par l’adoption du logiciel en tant que service. Nous nous attendons même à ce que les dépenses pour des logiciels non cloud continuent de croître, bien qu’à un rythme plus lent », affirme John-David Lovelock qui s’attend à ce que les ventes de licences logicielles se développent jusqu’en 2023.

La croissance des dépenses informatiques des entreprises pour les offres basées sur le cloud sera plus rapide que celle des dépenses consacrées aux offres informatiques traditionnelles. « Au cours du dernier trimestre, nous avons introduit le dilemme « et »selon lequel les entreprises doivent relever le défi de réduire leurs coûts « et » investir simultanément pour la croissance. La maturation des environnements cloud est un exemple de la manière dont ce dilemme est résolu », estime l’analyste.

Selon lui, la force du dollar vis-à-vis de certaines autres devises pèse sur les dépenses en matière de périphériques (PC, tablettes et téléphones mobiles) et d’équipements pour les datacenters dans les pays concernés. Selon John-David Lovelock les dépenses en téléphonie mobile devraient diminuer au Japon et les achats d’ordinateurs, imprimantes, serveurs et même des systèmes de stockage externes devraient reculer de 3% au Royaume-Uni.

Bien que le dernier trimestre ait enregistré la plus forte baisse du marché des périphériques dans tous ses segments, il renouera cette année avec une croissance globale en raison de l’adoption de nouvelles fonctionnalités téléphoniques moins coûteuses dans les pays émergents. « L’augmentation de près de 10 milliards de dollars des dépenses en appareils dans la Grande Chine et les pays émergents d’Asie / Pacifique est plus que suffisante pour compenser les baisses attendues en Europe occidentale et en Amérique latine », conclut John-David Lovelock.

Table 1. Worldwide IT Spending Forecast (Billions of U.S. Dollars)

2019 Spending 2019 Growth (%) 2020 Spending 2020 Growth (%) 2021 Spending 2021 Growth (%) Data Center Systems 205 -2.7 208 1.9 212 1.5 Enterprise Software 456 8.5 503 10.5 556 10.5 Devices 682 -4.3 688 0.8 685 -0.3 IT Services 1,030 3.6 1,081 5.0 1,140 5.5 Communications Services 1,364 -1.1 1,384 1.5 1,413 2.1 Overall IT 3,737 0.5 3,865 3.4 4,007 3.7

Source: Gartner (January 2020)