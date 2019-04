Gartner vient de revoir à la baisse ses prévisions de croissance du secteur iT en 2019. Celle-ci se limiterait à 1,1% au lieu des 3,2% envisagés en janvier. Ces dépenses devraient ainsi atteindre 3,79 billions de dollars contre 3,75 billions de dollars en 2018. « Les problèmes de change dûs au raffermissement du dollar américain nous ont amenés à réviser à la baisse nos prévisions de dépenses informatiques pour 2019 par rapport au trimestre précédent », explique dans un communiqué John-David Lovelock , vice-président de la recherche chez Gartner. « Pour le reste de 2019, le dollar américain devrait connaître une tendance à la hausse, tout en faisant face à une volatilité considérable en raison d’un environnement économique et politique incertain et de guerres commerciales. »

Trompé par cette évolution, le cabinet ayant tablé en début d’année sur des investissements de 3,65 billions de dollars en 2018, le total des dépenses n’évolue pas trop, mais leur répartition est différente.

La croissance de 4,2% annoncée pour les systèmes destinés aux datacenters s’est muée en un recul de 2,8% à cause, selon Gartner, de la » baisse attendue des prix de vente moyens sur le marché des serveurs, sous l’effet d’ajustements dans la structure des coûts des composants ». Attendus en progression, les devices (-1,9%) et les services de communications (-0,1%) devraient également enregistrer une baisse de leurs revenus. En revanche, les dépenses logicielles devraient progresser de 7,1% à 427 milliards de dollars.

« Le transfert des dépenses informatiques des entreprises des offres traditionnelles vers de nouvelles solutions basées sur le cloud continue de stimuler la croissance du marché des logiciels d’entreprise », commente le cabinet qui s’attend à une croissance accrue à court terme pour le segment des logiciels d’infrastructure, en particulier pour les plateformes d’intégration en tant que service (iPaaS) et les plateformes d’application en tant que service (aPaaS).

« Les choix que font les DSI en matière d’investissements technologiques sont essentiels au succès des activités numériques. Les technologies émergentes perturbatrices, telles que l’intelligence artificielle, vont remodeler les modèles commerciaux ainsi que les aspects économiques des entreprises des secteurs public et privé. L’intelligence artificielle a un impact majeur sur les dépenses informatiques, même si son rôle est souvent mal compris », indique encore John-David Lovelock.

Table 1. Worldwide IT Spending Forecast (Billions of U.S. Dollars)

2018 Spending 2018 Growth (%) 2019 Spending 2019 Growth (%) 2020 Spending 2020 Growth (%) Data Center Systems 210 15.5 204 -2.8 207 1.7 Enterprise Software 399 9.3 427 7.1 462 8.2 Devices 667 0.3 655 -1.9 677 3.5 IT Services 982 5.5 1,016 3.5 1,065 4.8 Communications Services 1,489 2.1 1,487 -0.1 1,513 1.7 Overall IT 3,747 4.0 3,790 1.1 3,925 3.6

Source: Gartner (April 2019)