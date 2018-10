Selon Gartner, les dépenses informatiques mondiales devraient atteindre 3,8 billions de dollars (3.800 milliards de dollars) en 2019, soit une augmentation de 3,2% par rapport aux 3,7 billions de dollars prévus en 2018.

« Alors que la volatilité des devises et le potentiel de guerres commerciales jouent toujours un rôle dans les perspectives de dépenses informatiques, c’est le passage de la propriété au service qui a des répercussions sur chaque les prévisions », explique dans un communiqué John-David Lovelock , vice-président de la recherche chez Gartner. « Au lieu d’acheter leurs propres serveurs, les entreprises se tournent vers le cloud. À mesure qu’elles entreprises poursuivent leurs efforts de transformation numérique, le paiement à l’usage continuera. Cela permet aux entreprises de faire face aux changements rapides et durables qui sous-tendent le commerce numérique. »

Les dépenses consacrées aux logiciels d’entreprise devraient connaître la plus forte croissance, avec une augmentation de 8,3% en 2019. Le SaaS génère de la croissance dans presque tous les segments du logiciel, en particulier celui de la gestion de la relation client. Les logiciels dans le cloud croîtront de plus de 22% cette année, contre 6% pour tous les autres types de logiciels. Par ailleurs 88% des DSI mondiaux interrogés récemment ont déployé ou prévoient de déployer des logiciels de sécurité au cours des 12 prochains mois. En revanche, les systèmes pour datacenters n’enregistreront qu’une progression de 1,6%, bien moindre que les 6% annoncés pour 2018.

Les services informatiques seront un facteur clé de la croissance des dépenses informatiques en 2019 et atteindront 1 billion de dollars en 2019, soit une augmentation de 4,7% par rapport à 2018.

Les dépenses mondiales consacrées aux terminaux – ordinateurs, tablettes et téléphones mobiles – devraient augmenter de 2,4% en 2019 pour atteindre 706 milliards de dollars, contre 689 milliards de dollars en 2018. La demande de PC dans le secteur des entreprises a été forte cette année, stimulée par les mises à niveau matérielles des ordinateurs Windows 10. Cela devrait se poursuivre jusqu’en 2020. Cela dit, le marché des ordinateurs personnels pourrait subir l’impact de la pénurie de processeurs Intel. Cette pénurie aura des conséquences à court terme estime Gartner qui ne prévoit toutefois aucune répercussion durable sur la demande. « Les PC, ordinateurs portables et tablettes ont atteint un nouvel état d’équilibre. La demande des consommateurs et des entreprises est actuellement stable sur ces marchés. Les fournisseurs n’ont qu’une subtile différenciation technologique, ce qui les pousse à proposer du PCaaS (PC en tant que service) afin de verrouiller les clients dans des flux de revenus récurrents pluriannuels et de proposer de nouvelles options de services au forfait », conclut John-David Lovelock.

Table 1. Worldwide IT Spending Forecast (Billions of U.S. Dollars)

2017 Spending 2017 Growth (%) 2018 Spending 2018 Growth (%) 2019 Spending 2019 Growth (%) Data Center Systems 181 6.4 192 6.0 195 1.6 Enterprise Software 369 10.4 405 9.9 439 8.3 Devices 665 5.7 689 3.6 706 2.4 IT Services 931 4.1 987 5.9 1,034 4.7 Communications Services 1,392 1.0 1,425 2.4 1,442 1.2 Overall IT 3,539 3.9 3,699 4.5 3,816 3.2

Source: Gartner (October 2018)