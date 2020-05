Certaines entreprises IT ont bien résisté à la crise comme le démontrent leurs résultats trimestriels. C’est le cas de Nutanix qui profite de la progression du télétravail et de l’informatique « zero touch » et annonce des résultats meilleurs que prévus. Au cours de son troisième trimestre clos le 30 avril la firme de San Jose a généré un chiffre d’affaires de 318,3 millions de dollars, en hausse de 11% d’une année sur l’autre. Notons que 84% des facturations au troisième trimestre 2020 sont issues d’offres de souscription, ce qui valide la transition du business modèle vers ce mode de facturation.

La marge brute GAAP est de de 77,3%, en hausse par rapport à 73,9% un an plus tôt. La marge brute non-GAAP est de 80,7%, contre 77,1% au troisième trimestre de l’exercice 2019. La perte nette GAAP atteint 240,7 millions de dollars, ou 1,43 dollar par action comparativement à une perte nette GAAP de 209,8 millions de dollars ou 1,15 dollar par action un an plus tôt. « Nous sommes heureux d’avoir réalisé un trimestre solide, en particulier à la lumière de l’incertitude mondiale causée par la pandémie de Covid-19 », commente dans un communiqué Dheeraj Pandey, président, cofondateur et CEO de la société. « Nous sommes ravis d’être en mesure d’accompagner nos clients avec des solutions stratégiques lorsqu’ils naviguent dans le paysage en évolution rapide de l’avenir du travail. » « En nous adaptant rapidement à un environnement de travail en évolution, nous avons pu atteindre ou dépasser nos résultats prévus du troisième trimestre malgré les conditions macroéconomiques difficiles », se félicite de son côté le directeur financier Duston Williams. « Bien que la durée et l’impact de la pandémie restent incertains, nous sommes convaincus que Nutanix est bien positionné pour gérer son activité pendant cette période et qu’il émergera une entreprise plus forte grâce à notre transition d’abonnement. »

Nutanix a toutefois retiré ses prévisions annuelles ainsi que ses objectifs pour l’ensemble de l’exercice, qu’elle reprendra « lorsque la visibilité s’améliorera. »

VMware : croissance de 12%

VMware dépasse également les prévisions grâce aux revenus générés par les abonnements et le SaaS. La filiale de Dell a notamment vu son service VMware cloud on AWS enregistrer une croissance à 3 chiffres. Au cours du premier trimestre de son exercice 2021 décalé son chiffre d’affaires a atteint 2,73 milliards de dollars, soit une croissance de 12% d’une année sur l’autre. Les revenus enregistrés par les souscriptions et le SaaS se sont établis à 572 millions de dollars, soit une croissance de 39% sur un an. La société a déclaré un bénéfice net de 386 millions de dollars, ou 0,92 dollar par action, contre 380 millions de dollars, ou 0,89 dollar par action un an auparavant.

« Le premier trimestre démontre notre capacité à obtenir un retour sur investissement positif et à offrir une résilience accrue aux clients engagés dans leur transformation numérique », se félicite dans un communiqué le directeur financier de VMware, Zane Rowe. « Ce trimestre a aussi mis en lumière la solidité et les opportunités de VMware dans un contexte économique difficile. »

Salesforce: croissance de 30% mais prévisions en baisse

Salesforce, qui a beaucoup investi en un an, notamment en rachetant tableau pour 15,7 milliards de dollars, a enregistré au 30 avril, date de clôture de son premier trimestre fiscal, une croissance de 30%. Son chiffre d’affaires a ainisi atteint 4,87 milliards de dollars. Les revenus générés par les abonnements et de support se sont élevés à 4,58 milliards de dollars, soit une augmentation de 31% d’une année sur l’autre. Les services professionnels et autres revenus ont atteint au cours du trimestre 290 millions de dollars, soit une croissance de 20% sur un an. Le bénéfice par action GAAP était de 0,11 dollar et le bénéfice dilué par action non-GAAP atteignait 0,70 dollar.

« Nos résultats, au milieu de cette crise mondiale, ont démontré notre capacité à exécuter rapidement, à innover à grande échelle, et la force de notre business model », affirme dans un communiqué le président et CEO de l’éditeur Marc Benioff.

Pour l’ensemble de son exercice, Salesforce prévoit désormais un chiffre d’affaires de 20 milliards de dollars, en baisse par rapport à ses attentes précédentes qui étaient de 21 milliards de dollars à 21,1 milliards de dollars. L’éditeur table par ailleurs sur un bénéfice annuel ajusté compris entre 2,93 dollars et 2,95 dollars par action, inférieur à l’estimation antérieure d’une fourchette de 3,16 dollars à 3,18 dollars. Pour leur permettre de passer le cap de la pandémie, Salesforce permet à ses clients les plus impactés de différer les paiements et accorde à ses commerciaux une commission unique trimestrielle garantie quel que soit leurs résultats, deux mesures qui pèseront immanquablement sur les résultats trimestriels.

