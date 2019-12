Si les conditions globalement favorables de notre économie se poursuivent, 2020 devrait être une année de consolidation des technologies autour de la data et d’industrialisation des offres.

Consolidation tout d’abord autour de ce que l’on pourrait appeler la « trilogie de la donnée » faisant le lien entre le Cloud Computing, l’Internet des Objets et l’Intelligence Artificielle. Au final, tout cela est intrinsèquement lié autour de l’acquisition, l’échange et l’analyse. Une application comme Waze en est le bon exemple qui conjugue les trois dans une même application.

Industrialisation ensuite car la croissance de la demande ne peut se satisfaire du rythme lent avec lequel les acteurs du channel et en particulier les VARs traitent les dossiers de leurs clients. L’obsession de la vente de jours de service est antinomique aux contraintes qui pèsent sur les ressources disponibles et en particulier les compétences autour de la donnée. Il est probable que la planche de salut viendra de l’industrialisation d’offres proposées « as a service » et incluant le service ainsi que tout ce qui est nécessaire aux besoins d’un usage.

Ainsi, après l’effort de définition et de construction de ces offres, là où il fallait un « data scientist » par client (voire plus), cette même ressource pourrait servir demain des dizaines voire des centaines de clients de manière simultanée.

En résumé, lorsque la météo est favorable, il faut concentrer ses moyens pour profiter des vents et filer plus vite.

Tribune rédigée par Laurent Glaenzer, dirigeant de Lemon Operations, société de développement de business spécialisée dans les environnements technologiques émergents tels que le Cloud, l’IoT, l’AI, la 3D ou Blockchain