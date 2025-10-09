Il ressort de l’édition 2025 du baromètre annuel de Numeum et KPMG sur les ESN et ICT françaises que la filière croit en son avenir, même dans un contexte d’investissements limités. Près d’une entreprise interrogée sur deux (42%) estime qu’un rebond de l’activité aura lieu au premier semestre 2026. Le défi principal évoqué est de réussir à faire évoluer les modèles économiques et la proposition de valeur.
81% des entreprises qui constituent le panel de l’étude identifient l’IA générative comme la première opportunité de marché, devant la transformation digitale (58%) et la cybersécurité (56%). Près de la moitié du panel indique disposer de compétences internes en IA. 72% utilisent déjà l’IA dans leurs processus de livraison (‘delivery’) et 67% dans leurs fonctions administratives.
En matière de gestion des ressources humaines, la rémunération (63%), la perspective de développement et de projets (18%) et la flexibilité & l’équilibre travail/vie privée (14%) sont les trois principaux leviers identifiés pour fidéliser les talents. Les entreprises continuent de rechercher en grande majorité (88%) des profils ayant au moins 3 ans d’expérience dans le conseil en transformation digitale (19% des besoins), le cloud (17%), l’intégration de systèmes (13%) et la cybersécurité (9%).
« La responsabilité environnementale s’impose comme une composante structurelle de la performance », selon le communiqué de l’étude : 87% des ESN et des ICT ont mis en place un suivi de leur empreinte carbone (+2pts par rapport à 2024) et 79% s’engagent à la réduire. En outre, 67% des grandes entreprises déclarent que l’impact environnemental pèse déjà fortement dans la sélection des prestataires. Par ailleurs, 83% des ESN & ICT interrogées ont mis en place un programme de diversité et d’inclusion, avec des actions concrètes à la clé : conférence, charte, témoignage (86%), formation (75%), mentorat (41%), mise en avant de modèles à suivre (35%).
Méthodologie
L’étude a été établie à partir de données collectées par Numeum et KPMG sur la base d’un questionnaire en ligne, au cours du deuxième trimestre 2025, auprès d’un échantillon représentatif de plus de 200 ESN et ICT de toutes tailles, en France.