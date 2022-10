Après avoir présenté le mois dernier les résultats de leur étude Grand Angle, qui dresse chaque année un panorama sur la vitalité et les tendances des entreprises du numérique, KPMG et Numeum dévoilent leur classement des entreprises de services numérique (ESN) et de l’ingénierie et du conseil en technologies (ICT).

Dans ce classement effectué sur la base du chiffre d’affaires effectué en France, Capgemini reste de loin la première ESN du secteur. Derrière le podium évolue par rapport à l’an dernier puisque SCC passe de troisième à la seconde place et Atos de la quatrième à la troisième. Tous deux doivent toutefois cette progression à IBM France qui libère la seconde marche en raison de sa scission avec Kyndryl et se classe désormais en 6ème position.

Au niveau du top 10, Sopra Steria et Accenture gagnent de la même façon une place pour se positionner quatrième et cinquième. Econocom, Cgi France et Alten occupent comme l’an dernier les septième, huitième et neuvième place. Enfin, on note l’arrivée d’Orange Business Services à la dixième place, en remplacement d’Inetum, absent du classement cette année.

Comme le mettait en avant l’étude Grand Angle, les ESN & ICT ont réalisé dans leur ensemble une croissance record de 12% pour 2021.

Rang ESN & ICT Chiffre d’affaires France en milliers d’euros Rang ESN & ICT Chiffre d’affaires France en milliers d’euros Rang ESN & ICT Chiffre d’affaires France en milliers d’euros 1 Capgemini 3 799 000 61 Unyc 53 000 121 Valeuriad 7 300 2 Scc France 2 017 838 62 Infogene 52 000 122 Engit 6 771 3 Atos 1 828 000 63 Trsb 50 000 123 Aymax 6 693 4 Sopra Steria 1 824 900 64 T-Systems France 49 652 124 Savane Consulting Group 6 500 5 Accenture 1 783 638 65 Dcs Easyware 49 000 125 Vaganet 6 229 6 Ibm France 1 735 000 66 Metaline Group 47 500 126 Inforsudtechnologies 6 198 7 Econocom 1 344 600 67 Vo2 Group 45 448 127 Weliom 5 805 8 Cgi France 1 157 618 68 Synvance (Pag) 44 500 128 Beefirst 5 737 9 Alten 1 031 889 69 Qorum Securnum 44 000 129 Projexion 5 499 10 Orange Business Services 884 331 70 Securinfor 41 700 130 Globalis Media Systems 4 778 11 Docaposte 745 000 71 Infodis 40 900 131 Proxival 4 612 12 Akkodis 700 000 72 La Home Sweet Company 40 257 132 B2digit 4 300 13 Computacenter France 630 018 73 Partenor 39 000 133 Hilttechnology Engineering 4 058 14 Neurones 579 900 74 Amexio 39 000 134 Datalyo 4 024 15 Devoteam 492 774 75 Business At Work – Baw 33 000 135 Redopus 4 001 16 Thales Services 486 000 76 Conserto 32 628 136 Citizen Can Corporate 3 500 17 Spie Ics 484 000 77 Clever Age 32 000 137 Adequati 3 453 18 Tessi 418 000 78 Sqorus 31 321 138 Vigilens 3 179 19 Sii 383 000 79 Tlti Informatique 30 945 139 Fokus 2 943 20 Ovhcloud 342 582 80 Novatim (Matilan) 29 843 140 Mandarine Academy 2 900 21 Open 329 000 81 Synetis 28 800 141 Leades 2 796 22 Talan 273 853 82 Groupe Hisi 28 000 142 Dataouest 2 619 23 Experis France 260 000 83 Syd Groupe Digtal Care 27 695 143 Dpo Consulting 2 150 24 Aubay 237 100 84 C2s 27 446 144 Vaspp 2 088 25 Gie Fastor 220 000 85 Deodis 27 000 145 Triskell Consulting 1 853 26 Astek 210 000 86 Openip 26 000 146 Apitech 1 810 27 Apside 210 000 87 Henix 25 000 147 Kreatik 1 700 28 Viseo 200 000 88 Digora 25 000 148 Log 1 500 29 Scalian 191 400 89 Haringtontechnologies 23 513 149 Eita Consulting 1 450 30 Acensi 182 000 90 Formind 21 100 150 Id-Logism 1 421 31 Helpline 158 729 91 Creme De La Creme 20 800 151 Neywork 1 200 32 Keyrus 155 000 92 Logteam Groupe 20 438 152 Asterigo Consulting 1 100 33 Visiativ 154 800 93 Groupe Creative 19 290 153 D2a – Digital Pharma Lab 1 065 34 Groupetibco 150 000 94 Acial Qcentris (Ae Holding) 18 000 154 Cil4sys Engineering 1 034 35 Consort Group 142 462 95 Metanext 18 000 155 Allea 956 36 Néo-Soft 141 000 96 Adservio 17 715 156 Styr 734 37 Synchrone 131 500 97 Kaliop 17 400 157 Stratow 660 38 Groupe Intm 130 000 98 Data Value Consulting 15 200 158 Continuum Plus Sante 563 39 Smile 128 000 99 Onefirst 15 000 159 Blutech 541 40 Hardis Group 128 000 100 D2x Expertise 14 335 160 Innovation Sante 520 41 Alteca 114000 101 Alliance4u 14 000 161 Evode 424 42 Mc2i 111 464 102 Symolia 13 600 162 Beconfig 409 43 Niji 98 194 103 Idaia 13 228 163 Acde Conseil 400 44 Antemeta 97 171 104 Atol Conseils Et Développements 13 050 164 I By Intelligence 329 45 Klee Group 95 000 105 Webnet 12 550 165 Esokia 200 46 Apixit 91 000 106 Quodagis Groupe 12 000 166 Lifenum 116 47 Hn Services 90 845 107 Bugbusters 11 342 167 Digit And Co 111 48 Ricoh France 85 848 108 Masao 11 148 168 Come Up 100 49 Hrteam 76 100 109 Peaks 10 927 169 Alphonse 21 50 Audensiel 76 000 110 Lucernys 10 697 51 Groupe Objectware 74 900 111 Tech Advantage 10 600 52 Blue Soft 74 119 112 Syspertec 10 100 53 I-Tracing 72 100 113 Alenia Consulting 9 622 54 Viveris 69 200 114 Ethictechnology 9 300 55 Cat Amania 67 919 115 Agyla.Cloud 9 000 56 Groupe Interway 65 905 116 Prompt 9 000 57 Proxiad 62 247 117 Numeryx 8 680 58 Bk Consulting 56 109 118 Simphonis 8 067 59 It Link 54 190 119 Systemis France 8 000 60 Metsys 53 300 120 Olympp 7 936

Liste des sociétés citées dans le classement :

Accenture, Acde Conseil, Acensi, Acial Qcentris (Ae Holding), Adequati, Adservio, Agyla.Cloud, Akkodis, Alenia Consulting, Allea, Alliance4u, Alphonse, Alteca, Alten, Amexio, Antemeta, Apitech, Apixit, Apside, Astek, Asterigo Consulting, Atol Conseils Et Développements, Atos, Aubay, Audensiel, Aymax, B2digit, Beconfig, Beefirst, Bk Consulting, Blue Soft, Blutech, Bugbusters, Business At Work – Baw, Capgemini, C2s, Cat Amania, Cgi France, Cil4sys Engineering, Citizen Can Corporate, Clever Age, Come Up, Computacenter France, Conserto, Consort Group, Continuum Plus Sante, Creme de la Creme, D2a – Digital Pharma Lab, D2x Expertise, Data Value Consulting, Datalyo, Dataouest, Dcs Easyware, Deodis, Devoteam, Digit And Co, Digora, Docaposte, Dpo Consulting, Econocom, Eita Consulting, Engit, Esokia, Ethictechnology, Evode, Experis France, Fokus, Formind, Gie Fastor, Globalis Media Systems, Groupe Creative, Groupe Hisi, Groupe Interway, Groupe Intm, Groupe Objectware, Groupetibco, Hardis Group, Haringtontechnologies, Helpline, Henix, Hilttechnology Engineering, Hn Services, Hrteam, I By Intelligence, Ibm France, Idaia, Id-Logism, Infodis, Infogene, Inforsudtechnologies, Innovation Sante, It Link, I-Tracing, Kaliop, Keyrus, Klee Group, Kreatik, La Home Sweet Company, Leades, Lifenum, Log, Logteam Groupe, Lucernys, Mandarine Academy, Masao, Mc2i, Metaline Group, Metanext, Metsys, Néo-Soft, Neurones, Neywork, Niji, Novatim (Matilan), Numeryx, Olympp, Onefirst , Open, Openip, Orange Business Services, Ovhcloud, Partenor, Peaks, Projexion, Prompt, Proxiad, Proxival, Qorum Securnum, Quodagis Groupe, Redopus, Ricoh France, Savane Consulting Group, Scalian, Scc France, Securinfor, Sii, Simphonis, Smile, Sopra Steria, Spie Ics, Sqorus, Stratow, Styr, Syd Groupe Digtal Care, Symolia, Synchrone, Synetis, Synvance (Pag), Syspertec, Systemis France, Talan, Tech Advantage, Tessi, Thales Services, Tlti Informatique, Triskell Consulting, Trsb, T-Systems France, Unyc, Vaganet, Valeuriad, Vaspp, Vigilens, Viseo, Visiativ, Viveris, Vo2 Group, Webnet, Weliom.

Méthodologie : le classement a été établi à partir des données collectées par Numeum et KPMG durant le 2ème trimestre 2022 auprès d’un échantillon représentatif de près de 170 ESN & ICT de toutes tailles, implantées en France, sur la base d’un questionnaire en ligne.