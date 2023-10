Après la publication en septembre de leur étude « Grand Angle ESN & ICT », KPMG en France et Numeum révèlent le classement annuel des Entreprises de Services du Numérique (ESN) et d’Ingénierie et de Conseil en Technologies (ICT).

Établi selon le chiffre d’affaires lié à l’activité réalisée en France en 2022, ce classement est dominé par Capgemini (4,2 Md€) suivi de SCC France (2,6 Md€) et de l’entreprise de conseil Accenture (2,3 Md€), qui rejoint le Top 3.

Les évolutions dans le top 10 reflètent les différentes dynamiques de croissance des géants du secteur ou leurs grands changements organisationnels. Le précédent classement en avait apporté un exemple avec la scission d’IBM et Kyndryl.

Alors qu’Accenture progresse dans cette édition de deux places pour monter sur le podium, Atos en pleine tourmente suit le chemin inverse et régresse de la troisième à la cinquième place.

La meilleure progression est réalisée par Orange Business Service (OBS) qui gagne 3 places, en passant de dixième à la septième place.

Sopra Steria reste stable à la quatrième place, tout comme IBM France à la sixième. Avec la progression d’OBS, Econocom, CGI et Alten rétrogradent chacun d’une position, respectivement à la huitième, neuvième et dixième place.

A noter aussi, toutes les entreprises du Top 10 dépassent désormais le milliard d’euros de revenus en France. Leurs revenus cumulés atteignent 20,4 milliards d’euros, en progression de plus de 17% comparé au précédent classement. Au niveau du top 100, la progression est même de 23% pour des revenus cumulés de 36,1 milliards d’euros.

Sans grosse surprise, les entreprises du classement surperforment largement la croissance du secteur. En 2022, elle était estimée par Numeum à 5% pour les ESN et à 6,9% pour les activités de Conseil en technologies. Pour 2023, Numeum anticipe des croissances respectives de 4,2% et 5,9%.

Rang ESN & ICT Chiffre d’affaires France en milliers d’euros Rang ESN & ICT Chiffre d’affaires France en milliers d’euros 1 Capgemini 4 276 000 81 C2s 28 803 2 Scc France 2 616 753 82 Harington Technologies 28 320 3 Accenture 2 387 398 83 Abicom 27 923 4 Sopra Steria 2 039 000 84 Logteam Groupe 22 682 5 Atos 1 960 000 85 Symolia Groupe 20 500 6 Ibm France 1 740 000 86 Adservio 20 179 7 Orange Business Services 1 494 664 87 Amexio 19 666 8 Econocom 1 457 000 88 Qestit International 19 496 9 Cgi France 1 286 705 89 Securinfor 18 200 10 Alten 1 178 171 90 Atol Conseils Et Développements 15 771 11 Inetum 998 403 91 Synanto 15 700 12 Computacenter France 879 000 92 D²X Expertise 15 569 13 Docaposte 836 000 93 Alenia Consulting 15 000 14 Akkodis 756 510 94 Alliance4u 14 000 15 Neurones 665 400 95 Idaia 13 377 16 Thales Services Numeriques 515 200 96 Webnet 13 023 17 Spie Ics 515 000 97 B.Workshop 10 400 18 Axians Communication & Cloud 470 000 98 Fpt Software Europe 10 345 19 Devoteam 469 000 99 Aymax Consulting 10 000 20 Tessi 466 600 100 Timspirit 10 000 21 Sii Group 434 070 101 Savane Consulting Group 10 000 22 Wavestone 425 211 102 Valeuriad 9 600 23 Solutions30 425 162 103 Piservices 9 500 24 Ovhcloud 389 000 104 Agyla.Cloud 9 200 25 Open 381 000 105 Systerel 9 098 26 Scalian 346 430 106 Apollo 9 000 27 Davidson Consulting 305 000 107 Olympp 8 662 28 Talan 300 322 108 Vaganet 8 176 29 Magellan Partners 300 000 109 Ekkiden Technologies 8 006 30 Astek 293 000 110 Engit 7 869 31 Infotel 270 659 111 6tm Group 7 500 32 Experis France 233 326 112 Innov And Co Consulting 6 491 33 Inherent 218 000 113 Weliom 6 101 34 Apside 214 000 114 Adequati 5 915 35 Fujitsu 183 353 115 B2digit 5 681 36 Helpline 183 076 116 Hilt Technology Engineering 5 500 37 Néosoft 176 000 117 Partitio 5 400 38 Visiativ 166 100 118 Leades 5 341 39 Keyrus 159 000 119 Globalis Media Systems 4 819 40 Groupe Tibco 151 000 120 Itquants 4 706 41 Its Group 150 000 121 Qorum’indep 4 600 42 Consort Group 143 142 122 Fokus 4 600 43 Synchrone 139 000 123 Umantic Technologie 4 400 44 Groupe Smile 138 000 124 Wevii 3 000 45 Hardis Groupe 137 100 125 Manika 2 671 46 Mc2i 136 000 126 Faceel-It 2 500 47 Sqli 130 700 127 Apitech 2 193 48 Afd.Tech 125 000 128 Les Filles Et Les Garçons De La Tech 2 175 49 Niji 113 534 129 Log 2 016 50 Klee Group 112 000 130 Esokia 2 000 51 Antemeta 111 063 131 Vaspp 1 830 52 Hn Services 108 099 132 Skills4all 1 800 53 Ricoh France 104 205 133 Allea 1 780 54 Audensiel 98 400 134 Reboot Conseil 1 720 55 Blue Soft 93 000 135 Innov And Co Handicap 1 682 56 Proxiad 90 800 136 Asterigo Consulting 1 640 57 Coexya 89 500 137 Auticonsult 1 517 58 I-Tracing 83 274 138 Wexlog France 1 500 59 Objectware 79 395 139 Eita Consulting 1 500 60 Cat-Amania 78 959 140 Neywork 1 500 61 Bk Consulting 76 125 141 Inet System 1 179 62 Viveris 75 427 142 Agileo Automation 1 065 63 Alteca 63 044 143 Kreatik 1 043 64 Vo2 Group 62 066 144 Timtek 982 65 It Link 59 100 145 Factory Group 960 66 Metaline 55 870 146 Pluraskills 900 67 Dcs Easyware 55 200 147 Allium Technology 800 68 Apogea 54 147 148 Blutech 782 69 La Home Sweet Company 48 000 149 Innovation Santé Conseil 702 70 Infodis 47 950 150 Stroople 700 71 Qorum Securnum 46 300 151 Itinov 650 72 Asi 42 866 152 Lena It 500 73 Clever Age 41 000 153 Evode 474 74 Synetis 40 092 154 Beconfig 464 75 Vidal 39 504 155 I By Intelligence 398 76 Conserto 38 975 156 Kriptown 180 77 T-Systems France 35 000 157 Digit And Co 154 78 Syd Groupe Digtal Care 33 125 79 Datasolution 33 000 80 T&T Consulting 30 100

Liste des sociétés citées dans le classement :

6tm Group, Abicom, Accenture, Adequati, Adservio, Afd.Tech, Agileo Automation, Agyla.Cloud, Akkodis, Alenia Consulting, Allea, Alliance4u, Allium Technology, Alteca, Alten, Amexio, Antemeta, Apitech, Apogea, Apollo, Apside, Asi, Astek, Asterigo Consulting, Atol Conseils Et Développements, Atos, Audensiel, Auticonsult, Axians Communication & Cloud, Aymax Consulting, B.Workshop, B2digit, Beconfig, Bk Consulting, Blue Soft, Blutech, C2s, Capgemini, Cat-Amania, Cgi France, Clever Age, Coexya, Computacenter France, Conserto, Consort Group, D²X Expertise, Datasolution, Davidson Consulting, Dcs Easyware, Devoteam, Digit And Co, Docaposte, Econocom, Eita Consulting, Ekkiden Technologies, Engit, Esokia, Evode, Experis France, Faceel-It, Factory Group, Fokus, Fpt Software Europe, Fujitsu, Globalis Media Systems, Groupe Smile, Groupe Tibco, Hardis Groupe, Harington Technologies, Helpline, Hilt Technology Engineering, Hn Services, I By Intelligence, Ibm France, Idaia, Inet System, Inetum, Infodis, Infotel, Inherent, Innov And Co Consulting, Innov And Co , Handicap, Innovation Santé Conseil, It Link, Itinov, Itquants, I-Tracing, Its Group, Keyrus, Klee Group, Kreatik, Kriptown, La Home Sweet Company, Leades, Lena It, Les Filles Et Les Garçons De La Tech, Log, Logteam Groupe, Magellan Partners, Manika, Mc2i, Metaline, Néosoft, Neurones, Neywork, Niji, Objectware, Olympp, Open, Orange Business Services, Ovhcloud, Partitio, Piservices, Pluraskills, Proxiad, Qestit International, Qorum Securnum, Qorum’indep, Reboot Conseil, Ricoh France, Savane Consulting Group, Scalian, Scc France, Securinfor, Sii Group, Skills4all, Solutions30, Sopra Steria, Spie Ics, Sqli, Stroople, Syd Groupe Digtal Care, Symolia Groupe, Synanto, Synchrone, Synetis, Systerel, T&T Consulting, Talan, Tessi, Thales Services Numeriques, Timspirit, Timtek, T-Systems France, Umantic Technologie, Vaganet, Valeuriad, Vaspp, Vidal, Visiativ, Viveris, Vo2 Group, Wavestone, Webnet, Weliom, Wevii, Wexlog France.

Méthodologie : le classement a été établi à partir des données collectées par Numeum et KPMG durant le 2ème trimestre 2023 auprès d’un échantillon représentatif de près de 160 ESN & ICT de toutes tailles, implantées en France, sur la base d’un questionnaire en ligne.