IDC France a un nouveau Country Manager. Il s’agit de Jérôme Drevet qui remplace Didier Krainc, lequel dirigeait la filiale depuis 2008 et qui, précise un communiqué « restera en place à un poste non exécutif pendant encore quelques trimestres pour assurer une transition optimale ».

« Après dix ans passés à la tête de la filiale de cette entreprise à laquelle je reste très attaché, j’ai voulu prendre du recul et je laisse la place à Jérôme, l’un de mes plus proches et plus brillants collaborateurs depuis le début », explique Didier Krainc dans le document. « Je resterai à ses côtés en tant que « Strategic Advisor », pour suivre pendant quelques temps les chantiers de transformation majeurs que nous avons ouverts pour IDC France en début d’année. »



« Durant ces dix ans, Didier a redressé la filiale, maintenu un cap de croissance ambitieux dans des conditions difficiles et dirigé l’équipe française avec beaucoup d’enthousiasme et de dynamisme, mais aussi de créativité, d’initiative et d’innovation », commente de son côté Robert White, COO d’IDC Western Europe. « J’ai toute confiance en Jérôme pour assurer la continuité et l’accélération du développement de notre filiale française qui doit devenir notre fer de lance en Europe dans les prochaines années. »

A 46 ans, Jérôme Drevet, diplômé de l’Ecole de Management de Grenoble et d’un MBA du Georgia Institute of Technology (Atlanta), possède 20 ans d’expérience en management commercial dont 12 ans chez IDC sur un périmètre France et International. Il était jusqu’à présent responsable des comptes stratégiques de la zone EMEA. Avant de rallier IDC en 2005, il était Account Manager chez Neuf Telecom.

Jérôme Drevet va donc poursuivre la réorganisation d’IDC France entamée par son prédécesseur. Ce dernier a notamment renouvelé le management de l’équipe d’analystes, désormais sous la houlette de Thierry Hamelin, et lancé de nouvelles offres, dont l’une à destination des end-users et d’autres « plus adaptées au contexte de transformation numérique que traversent les clients ».