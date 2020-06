En marge de la conférence virtuelle Discover du constructeur, le directeur channel d’HPE Paul Hunter,a indiqué que 700 partenaires commercialisaient activement GreenLake, rapporte Channelweb. Ils génèrent désormais 30% des revenus de l’offre. Sur un an les commandes réalisées par le channel ont progressé de 47%.

Paul Hunter a insisté sur le fait qu’une offre basée sur la consommation représentait un changement considérable pour les partenaires. Ce qu’a confirmé Greg Stafford, responsable du channel HPE PointNext. Celui-ci a averti que les workshops que le constructeur propose aux partenaires souhaitant adopter GreenLake ne sont efficaces que si le responsable de l’entreprise est impliqué. « Nous fournissons des ressources aux partenaires qui veulent saisir cette opportunité. Le mot clé est « vouloir ». Il y a un gros travail à faire pour prendre cette décision et ils doivent vouloir y aller », a-t-il déclaré. Il a indiqué que certaines des questions clés que se posaient les partenaires étaient : « Comment allons-nous payer nos commerciaux ? Quelle est la meilleure façon d’investir le versement initial que nous recevons de la vente d’un GreenLake ? ». Se pose ensuite la question : « Faut-il y aller ou non ? Si oui, nous devrons consacrer plus de temps à la façon d’y arriver ».

Parmi les améliorations de l’offre qui plairont aux partenaires il a assurément la réduction du délai de livraison qui passe à 14 jours ou encore l’accès à une plateforme GreenLake qui leur est dédiée, une plateforme logicielle qui permet aux clients de gérer et d’optimiser l’ensemble de leur parc informatique hybride.

HPE a par ailleurs annoncé le développement de 17 nouveaux services clouds GreenLake « standardisés » en fonction de la taille de l’entreprise. Basés sur des composants pré-intégrés, ces nouveaux services sont, selon les termes d’HPE, « rapidement évolutifs ». Cette nouvelle « approche standardisée et centrée sur les solutions » permettra aux partenaires de fournir plus facilement des devis aux clients estime le constructeur.

Tous ces services sont accessibles sur GreenLake Central une plateforme qui permet aux clients de les découvrir, de faire tourner des instances et des clusters en quelques clics ou encore de gérer leur parc multi-cloud. Parmi ces services figurent deux logiciels faisant partie de la nouvelle offre Ezmeral : Ezmeral Container Platform (orchestration et gestion de conteneurs) et Ezmeral ML Ops (machine learning).