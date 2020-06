A l’occasion de sa conférence virtuelle Discover, HPE a annoncé la sortie d’Ezmeral une nouvelle gamme de marques et de logiciels « conçue pour aider les entreprises à accélérer la transformation numérique dans leur organisation, de la périphérie au cloud ». HPE Ezmeral (qui tire son nom d’esmeralda, la traduction d’émeraude en espagnol) couvre un portefeuille complet de solutions telles que l’orchestration et la gestion de conteneurs, l’intelligence artificielle, l’analyse de données, le contrôle des coûts, l’automatisation IT et la sécurité.

HPE Ezmeral Container Platform, qui sera proposé sur site ou en tant que service cloud via HPE GreenLake, permet d’exécuter des applications natives ou non dans le cloud dans des conteneurs sans refactorisation, de gérer plusieurs clusters Kubernetes avec un plan de contrôle unifié et tirer parti d’un système de fichiers distribué hautes performances pour les données persistantes et les applications avec HPE Ezmeral Data Fabric et le projet open source KubeDirector.

De son côté, Ezmeral ML Ops tire parti de la conteneurisation pour rationaliser l’ensemble du cycle de vie du modèle d’apprentissage automatique dans les environnements locaux, cloud public, cloud hybride et périphériques. La solution introduit un processus de type DevOps pour standardiser les workflows d’apprentissage machine et accélérer les déploiements d’IA. HPE Ezmeral ML Ops sera également disponible via HPE GreenLake.

Ezmeral cible directement le portefeuille Tanzu Kubernetes de VMware et la plateforme OpenShift d’IBM Red Hat, a expliqué Kumar Sreekanti, directeur technique et responsable du logiciel d’HPE. « Nous sommes le seul à avoir intégré un stockage persistant qui est construit sur l’un des systèmes de fichiers les plus évolutifs au monde via MapR », a ajouté l’ancien cofondateur et CEO de BlueData.

L’autre avantage unique de HPE dans la guerre des conteneurs logiciels est d’ailleurs BlueData AI, le logiciel d’apprentissage automatique développé par Kumar Sreekanti avant la cession de sa société à HPE. Ce logiciel offre la possibilité d’exécuter à la fois des charges de travail avec état et sans état, ce qui permet à HPE de fournir la même expérience cloud dans un cloud natif ou sur une charge de travail sur site ou même en temps réel à la périphérie a encore expliqué le directeur technique, ajoutant qu’Ezmeral pouvait fonctionner sur du matériel provenant d’autres fournisseurs que HPE.

« Avec plus de 8.300 ingénieurs logiciels chez HPE qui innovent en permanence dans notre portefeuille cloud et des gains de clients signatures dans chaque secteur vertical, le logiciel HPE Ezmeral et les services cloud HPE GreenLake vont perturber le secteur en offrant une expérience cloud ouverte, flexible et partout », avait indiqué auparavant Kumar Sreekanti dans un communiqué de presse.

HPE Ezmeral Container Platform et HPE Ezmeral ML Ops sont désormais disponibles en version bêta sur site ou en tant que services cloud via HPE GreenLake. Leur disponibilité générale prévue pour le quatrième trimestre de son année fiscale qui se clôture fin novembre.