HPE va mettre en place un nouveau modèle de développement de GreenLake pour faire de la prestation de services autour de la plateforme sa « priorité n° 1 ». Son ambition est de faire de GreenLake la plateforme Edge to-Cloud leader du marché. « Notre capacité à nous transformer avec une vitesse et une agilité croissantes est si impérative que je fais de cette transformation ma priorité n° 1, et je consacrerai une grande partie de mon temps et de mon énergie à faire avancer notre stratégie », explique le CEO de l’entreprise Antonio Neri, dans un billet de blog. Il y annonce le départ à la retraite du directeur technique de la société Kumar Sreekanti et la nomination d’un remplaçant d’ici septembre. Celui-ci aura notamment pour tâche de superviser une nouvelle équipe dédiée au développement d’une nouvelle plateforme unifiée GreenLake fournissant tous les services Edge-to-Cloud.

Le COO d’Aruba, Vishall Lall, qui jouera un rôle clé dans cette plateforme, dirigera un nouveau GreenLake Cloud Services Solutions Group relevant directement d’Antonio Neri. Il centralisera sous un même toit toutes les équipes logicielles de HPE axées sur le service, notamment HPE Ezmeral, HPE GreenLake Lighthouse et toutes les offres workload de GreenLake. Ce nouveau groupe se concentrera sur la fourniture de services cloud qui s’intègreront de manière transparente à la nouvelle plateforme cloud unifiée GreenLake.

Keith White, qui en tant que vice-président senior de l’activité GreenLake Cloud Services a selon nos confrères de CRN développé un vaste écosystème de partenaires GreenLake, dirigera un nouveau GreenLake Cloud Services Commercial Business Group. Ce dernier s’attachera à la fourniture de services cloud HPE GreenLake via les partenaires et HPE. Il apportera également son soutien aux équipes de services professionnels et de conseil de la société, ainsi qu’aux services de gestion (GMS) « pour aider les clients à adopter de nouveaux modèles de consommation ».

HPE mettra également en place deux nouvelles équipes à l’échelle de l’entreprise (Services Reliability Engineering et Cloud Services Operations), qui seront responsables de l’exécution des plateformes cloud, des services ainsi que des fonctions et opérations de sécurité dans toutes les offres de services HPE. Ces deux équipes seront placées sous la responsabilité du directeur de l’exploitation d’HPE, John Schultz. Ce dernier, qui supervise le Transformation Office de l’entreprise, travaillera directement avec Antonio Neri « pour prioriser cette tâche importante ».

« Je suis très enthousiasmé par ce qui va arriver pour HPE, nos clients et partenaires. Je pense que nous n’en sommes encore qu’aux premiers stades de la croissance d’un tout nouveau marché du cloud, dont HPE GreenLake a été le pionnier en tant que « cloud qui vient à vous » », ajoute le CEO avant de conclure « Restez à l’écoute pour le prochain chapitre de l’innovation de ce front d’HPE en septembre ». Affaire à suivre donc.