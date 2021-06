La conférence annuelle HPE Discover 2021, qui se déroule cette année en ligne, aura surtout été l’occasion de découvrir une multitude de nouveautés apportées au portefeuille « As a Service » GreenLake annoncé voici deux ans.

Disponible immédiatement, Silicon on demand fait partie des solutions présentées les plus novatrices. Développée avec Intel en tirant parti de la technologie Optane du fondeur, elle permet de réduire ou d’ajouter instantanément des cœurs de processeurs. Dans le cas d’une facturation de logiciel basée sur le nombre de cœurs, le client économisera de l’argent car il ne paiera que lorsque ces cœurs sont activés a expliqué le directeur général d’HPE GreenLake, Keith White (dont les propos sont rapportés par CRN).

Toujours du côté des processeurs, le projet Aurora est une architecture de sécurité « révolutionnaire » de bout en bout native du cloud et zéro trust qui garantit que la plateforme GreenLake est sécurisée, en vérifiant l’intégrité du firmware des composants. « Il détecte automatiquement les menaces avancées depuis le silicium jusqu’au cloud en quelques secondes, ce qui actuellement prend des jours », a expliqué Keith White. Aurora sera intégré dans GreenLake d’ici la fin de l’année.

La nouvelle plateforme d’automatisation GreenLake Lighthouse se sert de son côté de l’IA pour déployer instantanément plusieurs services cloud optimisés en fonction de la charge de travail sur n’importe quelle plateforme, depuis la périphérie jusqu’au centre de données, en passant par le fournisseur de colocation.

Keith White a également annoncé la prise en charge par GreenLake d’Azure Stack HCI et SQL Server. Selon le dirigeant, cette nouvelle offre est destinée au marché hyperconvergé à croissance rapide. « Nous assistons à une croissance spectaculaire dans l’espace HCI », a-t-il expliqué.

Disponible actuellement aux Etats-Unis et « sur invitation », Compute Cloud Console, est une offre de gestion unifiée des ressources de calcul. Elle automatise également certaines tâches manuelles telles que le provisionnement et la gestion du cycle de vie.

HPE a par ailleurs annoncé le service de backup et de restauration Veeam As a Service ainsi que GreenLake for Splunk, qui permet d’effectuer des analyses de risques complexes en tant que service.

Le catalogue GreenLake s’étoffe aussi de deux offres verticales préconfigurées : GreenLake for Electronic Medical Records, développée avec le fournisseur de logiciel médicaux Epic, et GreenLake for Core Payment Systems issue d’une collaboration avec la Fintech française Lusis,

Le géant technologique, désormais relocalisé à Austin au Texas, souhaite par ailleurs accompagner le déploiement de la 5G avec GreenLake 5G Core et « permettre aux fournisseurs de télécommunications de passer à un modèle de paiement à l’utilisation ».

Enfin, HPE a annoncé la disponibilité générale de GreenLake for SAP, GreenLake for HPC, GreenLake for ML Ops & AI, ainsi que de GreenLake for VDI.