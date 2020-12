Thoma Bravo va acquérir l’éditeur américain de logiciels immobiliers RealPage pour environ 10,2 milliards de dollars, dette comprise, rapporte Bloomberg. L’investisseur offre 88,75 dollars par action, ce qui représente une prime de 31% par rapport au cours de clôture de l’éditeur le 18 décembre.

RealPage, basé à à Richardson au Texas, a le vent en poupe grâce à la pandémie de Covid-19. Sa valorisation a augmenté de plus de 26% cette année, dopée par le développement des services en ligne dans le secteur. En novembre, la société a revu à la hausse ses prévisions de bénéfice par action pour l’année après avoir annoncé un chiffre d’affaires trimestriel supérieur aux attentes.

L’équipe actuelle de RealPage, sous la direction du CEO Steve Winn, restera en place après la finalisation de la transaction.

Cette acquisition est la plus importante à ce jour pour Thoma Bravo, qui gère plus de 73 milliards de dollars rapporte Bloomberg. La société de capital-investissement s’est taillée une niche dans le secteur des acquisitions, en se concentrant sur les entreprises de logiciels cloud qui génèrent des ventes régulières et récurrentes