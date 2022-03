Une méga acquisition de plus pour Thomas Bravo. Le fond de capital-investissement, aux plus de 100 milliards de dollars d’actifs sous gestion, va débourser 10,7 milliards de dollars pour faire tomber dans son giron le spécialiste de la planification financière Anaplan. L’opération est réalisée entièrement en cash avec une offre de 66 dollars par action, ce qui représente une prime d’environ 30% par rapport au cours de clôture de la séance précédant l’annonce.

Créée en 2006, Anaplan propose une plateforme SaaS de « planification connectée » pour permettre aux entreprises de gérer leurs finances, leur logistique, leurs ventes, leurs ressources humaines et leurs activités marketing, en modélisant et testant différents scénarios stratégiques. La société est basée à San Francisco. Selon ses propres informations, elle compte environ 175 partenaires et 1900 clients. Elle a été et introduite à la bourse de New-York en 2018.

Portée par la demande pour les solutions SaaS et de pilotage pendant la crise sanitaire, ses revenus ont fortement progressé ces dernières années, tout comme ses pertes, liées à des dépenses d’investissement massives. Sur son dernier exercice, clos fin janvier 2021 son chiffre d’affaires progressait de 32,3% à 592 millions de dollars pour une perte nette (gaap) de 200,7 millions de dollars, après 153,8 millions de dollars un an plus tôt. Ainsi, alors que la valorisation de nombreux éditeurs bondissait l’an dernier, les actions d’Anaplan accusaient reculaient de 36%, rendant l’entreprise d’autant plus attractive pour les fonds.

Après la transaction, qui doit être conclue au cours du premier semestre, Anaplan deviendra une société privée et pourra avec l’appui de Thoma Bravo, poursuivre la transformation à long terme de son modèle et de son offre vers le cloud.

« Nous sommes ravis de nous associer à Thoma Bravo pour tirer parti de la force de notre plateforme innovante et capitaliser sur l’énorme opportunité et la demande incroyable que nous constatons », a déclaré Frank Calderoni, PDG d’Anaplan depuis 2017.

« Anaplan est un leader incontesté de la planification connectée, résolvant les priorités commerciales critiques des plus grandes entreprises du monde alors qu’elles mettent en œuvre des transformations numériques stratégiques et complexes », a déclaré Holden Spaht, directeur associé chez Thoma Bravo. « Nous sommes impatients de tirer parti de la vaste expertise opérationnelle et d’investissement de Thoma Bravo dans les logiciels d’entreprise pour soutenir Anaplan dans sa croissance future. »