ConnectWise est en cours d’acquisition par Thoma Bravo. Les conditions financières de la transaction ne sont pas dévoilée. Celle-ci devrait être finalisée le 28 février. A partir de cette date, le fondateur et CEO de ConnectWise, Arnie Bellini, assumera la fonction de conseiller tandis que le président et directeur de l’exploitation actuel, Jason Magee (photo), assurera la fonction de CEO de la société. « L’expertise de Thoma Bravo en matière de logiciels, ses vastes antécédents et son capital considérable permettront à ConnectWise de poursuivre une stratégie axée sur la croissance organique et les acquisitions stratégiques », indique un communiqué de l’éditeur.

« Il y a cinq ans, nous avons commencé à explorer toutes les options financières permettant d’accélérer la mission de ConnectWise et le succès de nos partenaires. Thoma Bravo était le choix évident entre un premier appel public à l’épargne et sept autres sociétés de capital-investissement », explique dans le document Arnie Bellini. « Thoma Bravo est le premier investisseur dans la technologie SaaS (Software-as-a-Service). ConnectWise et Thoma Bravo ont développé ensemble une stratégie pluriannuelle alignée sur notre mission, notre vision, notre culture et nos partenaires. Avec cette nouvelle relation, nous prévoyons d’accélérer le succès de nos partenaires dans le monde entier. » Arnie Bellini approuve la désignation de son successeur. « Jason possède plus de 20 ans d’expérience approfondie dans le secteur des MSP et des revendeurs à valeur ajoutée (…), Il continuera de véhiculer la passion, la culture et l’innovation que nos partenaires et collègues attendent de nous. »

Jason Magee, qui travaille chez ConnectWise depuis 2011, a été nommé COO en 2016. Sous sa direction, l’éditeur a enregistré un taux de croissance annuel cumulé de 21%, l’EBITDA enregistrant une progression supérieure à 81%. Avant de rejoindre Connectwise, il était directeur des ventes channel chez CA.

C’est d’ailleurs une culture du réseau qui l’anime. « Notre succès repose sur des interactions profondes avec nos partenaires par le biais de nos événements IT Nation et de nos groupes de partage. Nous continuerons d’investir dans notre communauté de partenaires et de leur fournir les solutions dont ils ont besoin pour offrir dans le monde une technologie en tant que service. Je pense que le partenariat avec Thoma Bravo va accélérer notre capacité à développer en permanence la plateforme dont nos partenaires ont besoin pour réussir grâce à des acquisitions et à de l’innovation », commente le « presque » CEO.