Le co-fondateur et CEO de Facebbok Mark Zuckerberg est à la tête d’une fortune de 81,6 milliards de dollars, soit 373 millions de plus que celle de Warren Buffet annonce Bloomberg qui établit chaque jour le classement des personnes les plus riches du monde. Cette richesse provient de sa participation de 13% dans le réseau social. Mark Zuckerberg atteint ainsi la troisième place du podium derrière, dans l’ordre, le patron d’Amazon, Jeff Bezos (142 milliards de dollars), et le fondateur de Microsoft, Bill Gates (94,2 milliards de dollars).

C’est 1.382.405 fois le revenu annuel médian d’un foyer américain. Le milliardaire de 34 ans est toutefois généreux. En 2010, il a donné pour 100 millions de dollars d’actions Facebook aux écoles publiques de Newark dans le New Jersey. Il a également fait une donation de 36 millions d’actions à la Silicon Valley Community Foudation qui s’occupe notamment des populations démunies, de l’intégration des immigrés, de l’éducation etc. Lors de la naissance de sa première fille en 2015, il a annoncé qu’il allait céder au cours de sa vie 99% de ses actions dans le réseau social pour des actions philanthropiques. Entre 35 millions et 75 millions d’actions Facebook seront attribuées pour la bonne cause entre septembre 2017 et mars 2019 a-t-il promis.

On notera que les trois premières places du classement sont occupées par des magnats de l’IT. Leur fortune cumulée atteint 317,8 milliards de dollars. Jeff Bezos détient ainsi 2.400.011 fois le revenu annuel médian d’un foyer américain.

Avec 76,1 milliards de dollars, le Français Bernard Arnult occupe la sixième place du classement derrière l’homme d’affaires Armancio Ortega, qui détient 59% d’Inditex, le plus grand détaillant mondial de vêtement (qui possède) notamment l’enseigne Zara) ce qui le place à la tête d’une fortune de 761 milliards de dollars.