Après 25 ans de mariage, Jeff et Mackenzie Bezos se séparent. « Nous voulons faire connaître aux gens un changement dans nos vies (…) nous avons décidé de divorcer et de poursuivre nos vies en tant qu’amis », explique le couple dans un tweet. Cette annonce, qui devrait normalement se cantonner aux pages « people » des magazines, pourrait toutefois avoir une importance majeure pour le devenir de la première entreprise mondiale. En effet Jeff Bezos et sa femme Mackenzie – qui fut une des premières employées de la société – se sont mariés dans l’Etat de Washington, où se trouve par ailleurs le siège d’Amazon. Or, selon la législation en vigueur dans cet Etat, Jeff Bezos devrait donner la moitié de sa fortune à son épouse, sauf accord contraire entre les deux parties. Le patrimoine de l’homme le plus riche du monde s’élève à 137 milliards de dollars évaluait récemment Forbes. Mais cet patrimoine est essentiellement constitué d’actions. Un tel partage ferait non seulement de Mackenzie Forbes la femme la plus riche du monde – devançant la Française Françoise Bettencourt-Meyers, la fille de Liliane Bettencourt – avec près de 69 milliards de dollars mais également une actionnaire majeure d’Amazon dont son mari pourrait perdre le contrôle. « Bien que les desseins peuvent être différents, nous restons une famille, et nous restons des amis chers », conclut le tweet. Mais tout cela peut bien entendu évoluer.

Le couple s’est marié en 1993 alors que Jeff Bezos était vice-président du fonds activiste new yorkais D.E. Shaw, où son épouse était alors assistante de recherche. Selon la légende, une partie du plan stratégique du futur Amazon aurait été écrit lors d’un voyage en voiture à Seattle du couple. Ce dernier a quatre enfants, dont une fille adoptée en Chine.

MacKenzie Bezos est aujourd’hui une romancière dont la bibliographie compte deux ouvrages : The Testing of Luther Albright et Traps, écrit en 2013. En 2014, elle a fondé ByStander Revolution, une plateforme contre le harcèlement.