Devant la forte accélération de son marché – +40% de chiffre d’affaires sur son dernier exercice à 1,6 Md$ –, le chantre du SASE (Secure Access Service Edge ou services d’accès à distance sécurisés) a fait le choix d’accroître notablement ses investissements dans son réseau de partenaires. En juin dernier, le spécialiste de la sécurité du cloud a ainsi annoncé une refonte de son programme partenaires assorti d’une augmentation de 50% des moyens consacrés au channel.

Les contours de ce programme ont été précisés lors de son dernier sommet partenaires européen (Partner summit), qui a réuni du 7 au 9 novembre à Alicante ses dirigeants avec les représentants de ses principaux partenaires européens, soit une centaine de participants. Une quinzaine de participants de cinq partenaires français – dont Nomios et Orange Cyberdéfense – avaient fait le déplacement.

Ce sommet a ainsi été l’occasion d’annoncer un programme d’incitation offrant des niveaux de remises adaptés selon les typologies de clients adressées. Une initiative qui vise à mieux prendre en compte les besoins liés à l’élargissement de son marché aux organisations de taille intermédiaire, souligne Gregory Fourchegue, directeur channel et alliance Europe du Sud de Zscaler (photo).

L’éditeur a également annoncé des outils et des formules d’accompagnement pour aider les partenaires concernés à atteindre le niveau d’expertise attendu sur ses technologies et à développer des offres packagées pertinentes pour leurs clients.

Lors de ce sommet, Zscaler et a aussi annoncé la disponibilité de deux nouveaux services majeurs basés sur le moteur d’intelligence artificielle qu’il a connecté sur sa plateforme zéro confiance historique : Security Autopilot, qui suggère proactivement des actions de remédiation aux utilisateurs, et Risk360, une solution de supervision qui détaille les risques encourus pour chaque catégories d’actifs IT.

Profité de l’événement, Zscaler a décerné des prix à ses partenaires les plus impliqués. Seul partenaire français parmi tous les partenaires récompensés : Orange Cyberdéfense qui a reçu le prix du partenaire de l’année le plus précieux (EMEA Most Valuable Partner of the Year). British Telecom, NTT, Softcat, AWS, Computacenter, Help Information Technology Consultancy, Verizon, Serviceware et Deutsche Telekom ont également été distingués.

À noter qu’en France, où l’équipe channel est passée de 1 à 5 personnes en 18 mois, Zscaler a confié à son grossiste Westcon la mission de recruter et former de nouveaux partenaires pour répondre à l’accroissement de la demande. Aujourd’hui l’éditeur revendique quelque 500 clients en France. Un nombre en augmentation de plus de 30% d’une année sur l’autre.