Zscaler a déployé un nouveau programme de partenariat afin de resserrer ses relations avec les meilleurs fournisseurs de solutions en ajoutant plus de capacités d’activation rapporte CRN.

Le vice-président en charge des alliances et du channel mondial du spécialiste de la sécurité cloud, Al Caravelli, a déclaré que le nouveau programme Zscaler Summit était destiné à offrir aux fournisseurs de solutions plus de contenu en libre-service et une assistance dédiée. Cette décision intervient alors que la firme de San Jose passe d’une relation basée sur la rapidité à une relation basée sur la valeur avec ses partenaires, a-t-il déclaré. « Nous voulons faire en sorte qu’il n’y ait pas de fissure entre nos partenaires et nos équipes commerciales », a-t-il expliqué à nos confrères. « Tout ce que nous faisons c’est d’aider nos clients à réussir leur parcours de transformation numérique. »

Zscaler dispose désormais de Channel Account Managers (CAM) travaillant avec des partenaires ciblés non seulement au niveau mondial, mais également au niveau régional, permettant un niveau de contact qui n’existait pas jusqu’à présent. Ces CAM ont désormais la responsabilité de quatre partenaires tout au plus, contre 20 à 30 auparavant, afin de leur offrir plus de services haut de gamme.

Zscaler prévoit de doubler le nombre de ses principaux fournisseurs de solutions (30 à ce jour), lesquels selon Al Caravelli, représentent la majeure partie des revenus de l’entreprise. Celle-ci compte à ce jour plus de 920 partenaires fournisseur de services, intégrateurs de systèmes et revendeurs à valeur ajoutée.

Le nouveau programme Zscaler Summit compte trois niveaux, Base Camp, Alpine et Zenith attribués en fonction du volume des ventes des partenaires, de leurs certifications (vente et avant-vente) et de leurs capacités en matière de déploiements. Tous les niveaux auront accès à des contenus et certifications en libre-service, cependant les partenaires Alpine et Zenith bénéficieront de davantage de services sur le terrain. Les partenaires qui ne proposent pas de services de déploiement pourront acquérir ces compétences en participant à des ateliers techniques et architecturaux. Ils pourront ainsi accéder à des avantages destinés à créer une dynamique de vente a expliqué Al Cavarelli. Les partenaires ayant pris part aux ateliers et ayant démontré leur valeur auprès des clients bénéficieront d’une remise supplémentaire de 5%.

Autre grand changement : les programmes de formation en ligne seront peu à peu remplacés par des séances pratiques en classe et en laboratoire. Les partenaires de longue pourront bénéficier d’un spécialiste Zscaler sur place pour une formation spécifique.