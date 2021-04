Après les rachats de Cloudneeti et d’Edgewise Networks, Zscaler réalise sa troisième acquisition en un an en s’offrant Trustdome, à l’origine d’une plateforme de gestion des habilitations dans le cloud(Cloud Identity Entitlement Management ou CIEM). Comme pour les précédentes opérations, les conditions financières ne sont pas dévoilées. L’équipe de développement de Trustdome et sa technologie CIEM seront associées à la plateforme de gestion de la posture de sécurité dans le cloud (Cloud Security Posture Management ou CSPM) de Zscaler intégrée dans l’offre Zscaler Cloud Protection (ZCP) offrant ainsi une solution complète pour réduire les surfaces d’attaque du cloud public et améliorer la posture de sécurité.

« Nous étendons notre vision de Zscaler Cloud Protection pour aider les clients à adopter en toute sécurité les plateformes et les services de cloud public dans le monde d’aujourd’hui axé sur le cloud », commente dans un communiqué Jay Chaudhry, CEO, président et fondateur de Zscaler. « L’ajout de l’équipe et des innovations de Trustdome dans le CIEM renforcera notre portefeuille de protection du cloud en appliquant les principes du moindre privilège dans les environnements multicloud tout en donnant au DevOps la liberté d’innover. »

Les environnements cloud d’entreprise peuvent avoir des centaines de millions d’autorisations discrètes accordées aux individus et aux services cloud, y compris des autorisations inutilisées, des comptes dormants non fédérés et des autorisations mal configurées. Si elles ne sont pas vérifiées, ces autorisations deviennent un moyen facile pour les cyberpirates d’infiltrer les déploiements dans le cloud. La plateforme CIEM de Trustdome aide à résoudre ce problème en fournissant une gouvernance complète sur qui et ce qui a accès aux données, aux applications et aux services dans les environnements de cloud public.

Contrairement aux autres jeunes pousses Trustdome n’est pas américaine mais israélienne, ce qui permet à Zscaler d’étendre également sa présence mondiale et d’établir son premier centre de développement en Israël, où la firme de San Jose prévoit de poursuivre ses investissements.

