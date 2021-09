Le spécialiste californien de la sécurité sur le cloud poursuit sa croissance à un rythme élevé, comme en attestent les résultats de son quatrième trimestre et de son exercice fiscal 2021. Sa plateforme Zscaler Zero Trust Exchange profite à plein du mouvement croisé de l’accélération de la transformation digitale et de la montée des risques cyber.

Pour son dernier trimestre, clos le 31 juillet, Zscaler voit ainsi son chiffre d’affaires progresser de 57% à 197 millions de dollars. Point négatif, il enregistre une perte nette de 81 millions de dollars contre 49,5 un an plus tôt. Mais en données ajustées, son bénéfice par action est de 14 cents, surpassant la prévision de 9 cents des analystes.

Sur l’ensemble de l’exercice 2021, le chiffre d’affaires progresse de 56% à 673 millions de dollars, en belle accélération comparé aux 42% de l’exercice précédent.

« Ce trimestre solide clôt une année exceptionnelle », s’est félicité Jay Chaudhry le CEO de Zscaler, évoquant dans sa communication aux analystes un « nombre record de gros contrats ». Ces derniers se traduisent dans les facturations qui atteignent 934 millions de dollars sur l’exercice et bondissent de 70%. Zscaler compte maintenant plus de 200 clients avec des revenus récurrents annuels (ARR) dépassant le million de dollars.

Si le spécialiste californien fait état d’une demande forte sur l’ensemble de ses solutions, il met en exergue le succès de Zscaler Private Access, sa solution alternative aux VPN, qui affiche une progression de 166% sur l’exercice et dépasse les 100 millions de dollars de revenus.

Avec son infrastructure mise en œuvre dans plus de 150 centres de données dans le monde, Zscaler continue aussi de renforcer son activité à l’international. Si l’Amérique représente encore 51% de ses revenus, la zone EMEA monte à 38% et l’Asie à 11%.

Concernant ses prévisions, Zscaler table sur un chiffre d’affaires entre 210 et 212 millions pour le trimestre en cours et entre 940 et 950 millions de dollars pour l’exercice 2022. Il vise un bénéfice par action de 12 cents sur le trimestre et dans une fourchette de 52 à 56 cents sur l’exercice.