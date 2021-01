Le logiciel CRM (Customer Relationship Management) vous permet de placer le client au cœur de votre stratégie marketing. Pour comprendre et répondre aux besoins de vos prospects ou clients, il est essentiel de bien connaitre votre interlocuteur. Le logiciel CRM vous aide à identifier vos prospects, à faire un suivi personnalisé de chaque client et à les fidéliser.

L’agrégation de contenu à propos de vos prospects ou clients vous permet par conséquent d’améliorer la qualité de votre service et l’efficacité de vos équipes pour augmenter les bénéfices de l’entreprise.

Certains logiciels CRM proposent également la gestion des équipes par le pilotage des commerciaux (prise de rendez-vous, suivi des affaires, …) et des activités.

Enfin, le logiciel CRM vous permet également de suivre les commandes et les factures de manière organisée. Cette dématérialisation vous offre un gain de temps, de place et peut notamment entrer dans votre stratégie de développement durable.

Pourquoi choisir un logiciel de gestion de la relation client ?

Le logiciel CRM a pour finalité d’accroitre les bénéfices de votre entreprise par un gain de temps et de productivité. Transversal aux différents services de l’entreprise, le logiciel de gestion de la relation client favorise le bon fonctionnement du workflow au sein de l’entreprise.

Les atouts sont multiples tandis que les contraintes sont limitées. Notons, que pour une utilisation optimale de votre logiciel CRM, il est recommandé de faire appel à un service de maintenance en cas de problème afin de ne pas perturber votre activité.

Quel logiciel CRM choisir ?

Choisir son logiciel CRM peut s’avérer complexe car les acteurs sur ce segment de marché sont nombreux. Définir principalement vos besoins et les moyens alloués est essentiel.

Celge vous accompagne dans cette démarche en vous proposant de remplir une évaluation gratuite vous permettant de trouver le logiciel CRM le plus adapté à vos besoins !

En capitalisant les informations en provenance du CRM, votre équipe de commerciaux va ainsi améliorer son discours, agir de manière plus efficace, conquérir plus facilement de nouveaux marchés et fidéliser les clients actuels.

La gestion du relationnel à la clientèle est évidemment une approche marketing. Par ce biais là , on va alors chercher à fidéliser les clients sur le long terme et les échanges seront améliorés avec les commerciaux. Ainsi, vous connaissez mieux vos clients et contrôlez les différentes interactions avec ces derniers. Ce qui permet de trouver davantage d’opportunités en affaires.

Pour mettre en place une stratégie CRM dans une entreprise, vous avez à votre disposition des outils informatiques dans le but de conserver et traiter tous les données clients. En somme, le CRM centralise les différentes données et échanges commerciaux en conservant un historique. La prospection et la fidélisation client se fait plus précise. Il est possible de retrouver certaines informations précises et avoir un contrôle sur les différentes actions réalisées via les supports client et prospects. Toute votre activité commercial est gérée depuis un accès à différents tableaux de bord incluant des données ultra détaillés.

Avec un logiciel de gestion de relation client (GRC) vous pourrez :

Améliorer votre performance commerciale Avoir une parfaite idée du portefeuille client Mieux organiser votre force commerciale Gagner du temps en recherchant un client ou une information spécifique et vous focaliser un peu plus sur votre activité commerciale

A l’heure actuelle, il est impératif de connaître les attentes et besoins de vos clients. En effet, un client mécontent peut aller voir ailleurs en un clic. Pour éviter que cela se produise, un CRM vous permet de bien définir votre stratégie d’affaires. Et mieux organiser votre travail ainsi que celui de vos collaborateurs.

Vous devez absolument prendre connaissance de vos besoins. C’est ce qui vous permettra de choisir le bon logiciel de gestion de la Relation Client. Mettre en place ce type de logiciel est assez difficile , car cela impacte l’organisation du travail et les relations entre les collaborateurs de votre société.

Rappel du périmètre d’application principal d’un outil CRM

Avoir recours à un logiciel CRM est une stratégie qui allie organisation et amélioration des ventes, des processus marketing, du service client et de la partie technique. Vous allez améliorer plusieurs domaines : le support clientèle , l’analyse des différentes ventes, les campagnes marketing et l’organisation des forces de vente.

Une meilleure force de vente

Les commerciaux, grâce à cet outil, ont une vision XXL du client (historique contenant les requêtes et interactions). La création d’une data base pour les clients unique et régulièrement mise à jour améliore le suivi commercial : meilleur prospection, agenda de prise de rendez-vous, fiches de saisie concernant les comptes-rendus de visite etc.

Un meilleur marketing

La direction marketing bénéficie d’un outil unique répertoriant toute les données afin de mieux cibler les campagnes de recherche de prospects et de fidélisation client. Le logiciel de gestion de relation permettra aussi de planifier toutes vos campagnes marketing, de les améliorer et assurer l’automatisation des reportings : segmentation et analyse de profitabilité, , mesure des résultats affichés, gestion ds différentes campagnes etc.

Support et service client amélioré

Le logiciel CRM vous donne aussi la possibilité d’accéder en direct aux données pour bénéficier d’un service personnalisé : gérer les demandes d’information, prendre la mesure des soucis techniques, planifier les interventions des commerciaux… Le support et le service client améliorent le rendement des opérations, permettent une intervention plus rapide avec une meilleure satisfaction client en procédant à certaines corrections.

Analyse des ventes plus poussée

Le logiciel de gestion de relation client est un vrai logiciel de gestion commerciale pour analyser efficacement les ventes. Il vous donne de parfaites statistiques et détermine la position de l’internaute, les actions efficaces à mettre en place et le le coût d’acquisition de ce nouveau client.

Par Marie WEISS pour Celge