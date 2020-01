Nouvel acteur à l’origine d’une plateforme de communication unifiée entièrement programmable, Wazo ambitionne de s’imposer rapidement sur le marché français en s’appuyant sur un réseau de distribution exclusivement indirect. Officiellement, la société ne lance ses opérations que maintenant. Mais, en réalité, elle a démarré la commercialisation en mode beta test depuis plus de six mois. Ce qui lui permet de revendiquer d’entrée de jeu une vingtaine de partenaires relayant son offre en France, parmi lesquels Hexatel, Groupe Convergence, Avelia, Waycom et Thym Business, et une cinquantaine de références clients.

Société d’origine canadienne créée en 2016, Wazo est au départ un fork du projet communautaire XiVO visant à développer une distribution de téléphonie sur IP. Comme ce dernier, Wazo s’est appuyé sur des composants open source (Kamailio, Asterisk, App Engine…) pour développer une plateforme de communication basée sur une architecture orientée micro-services et pilotable par API. Déployable sur tout type d’infrastructure : Cloud public, cloud privé ou bear metal, cette offre permet de créer facilement des applications de communication capables de s’intégrer aux flux opérationnels (workflow) et aux applications métiers des entreprises.

Wazo a développé une version commerciale de cette plateforme baptisée Enterprise Programmable Communication. Une offre qu’elle met à disposition des fournisseurs de services hébergés et des intégrateurs télécoms, pour leur permettre de développer leurs propres offres de communication sous forme de service. Au-dessus de cette plateforme, Wazo a également développé sa propre solution de communication sous forme de service, Enterprise Unified Communication. Présentée comme clé en main, celle-ci permet à tous les acteurs de l’IT de commercialiser des services de communication unifiée sans disposer d’expertise télécom particulière. Multilocataire et capable de gérer les déploiements hybrides (sur site et dans le Cloud), Enterprise Unified Communication permet aux fournisseurs de services hébergés, aux intégrateurs télécoms et aux revendeurs IT de se positionner en tant qu’opérateurs et d’administrer facilement tout leur parc client.

Créé par Sylvain Boily (directeur technique), l’un des initiateurs du projet XiVO, Wazo a été rejoint fin 2017 par le co-fondateur d’eNovance (racheté par Red Hat en 2014) Nicolas Marchal, en tant que président exécutif, et en 2018 par l’ex-banquier d’affaires Jérôme Pascal (photo), qui en a pris la direction générale. La société compte actuellement une trentaine de salariés. Elle revendique un modèle exclusivement indirect. À ce titre, elle entend recruter rapidement (d’ici à la fin de l’année) un réseau d’une centaine de partenaires en France.