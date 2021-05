Le Groupe Wisper, éditeur de XiVO, et Jaguar Network, deux acteurs français de référence, s’associent pour offrir aux organisations des solutions de communications unifiées complètes et hébergées au cœur de datacenters et clouds souverains.

Une vision et des valeurs communes pour garantir toujours plus de proximité.

Jaguar Network, opérateur télécom et hébergeur cloud, filiale B2B du groupe Iliad, et le Groupe Wisper, premier éditeur et intégrateur open source de téléphonie d’entreprise, mettent leurs expertises en commun pour permettre à tous les clients et partenaires – sociétés et centres de contacts – de bénéficier d’une qualité très haute définition pour toutes leurs communications téléphoniques.

Une collaboration reposant en premier lieu sur de forts engagements de proximité – le sens du service client 24h/24, la qualité du support technique et l’innovation technologique – ainsi qu’une origine française fièrement affichée.

Une mise en commun de compétences pour optimiser la qualité des communications.

La hausse des communications et interactions téléphoniques est un véritable enjeu pour l’ensemble des entreprises, aussi les deux partenaires ont également mis en synergie externe des expertises complémentaires : le Groupe Wisper développe et exploite la solution de téléphonie d’entreprise open source XiVO, tandis que Jaguar Network l’héberge dans ses infrastructures sécurisées et fournit les interconnexions au réseau téléphonique IP. Chacune des équipes ont par ailleurs mis en place une supervision des infrastructures et communications, garantissant une prise en main optimale de la plateforme.

L’objectif : conjuguer les savoir-faire pour apporter une solution premium – et garantie de bout en bout – pour toutes les communications d’entreprises.

Le résultat : une solution inédite sur le marché qui comprend la gestion du réseau Internet et la maîtrise complète de tous les enjeux liés à la téléphonie, une qualité de connexion et de voix garanties, une migration simple et rapide – basée sur un accompagnement en amont, pendant et après le projet. En parallèle, des services premium en matière de cloud, de centre d’appels, d’Extranet et de gestion des numéros sont assurés.

Un partenariat 100% français et conforme aux exigences liées au RGPD qui garantit des expertises ciblées et coordonnées. La solution est par ailleurs équipée d’outils anti-fraudes à base d’IA et d’un système de big data servant l’intégralité des données de consommations et utilisation en temps réel.

Autant d’atouts qui ont déjà séduit plusieurs sociétés, notamment Skill & You, ACOEM ou encore CEO Car Caring.

« Avec la bascule de l’économie en télétravail, la voix reste l’un des moyens de communications les plus privilégiés. Elle requiert une disponibilité 24h/24 couplée à une qualité haute définition. Ce partenariat souverain avec les équipes de XiVO démontre notre volonté d’offrir à nos clients et partenaires toujours plus de proximité et d’innovation.» Déclare Kevin Polizzi, dirigeant fondateur de Jaguar Network.

« Une offre simplifiée et gérée de bout en bout qui s’appuie sur les meilleurs technologies couplées à une volonté d’accompagner les organisations sur l’ensemble de leur problématiques de téléphonie et centres de relation client. » Explique Jean-Marc Gonon, Président du Groupe Wisper.