Wallix souhaite accélérer le développement de son écosystème international en nommant Mark De Simone en tant que vice-président Business Développement et Alliance. Rattaché à la direction stratégique de l’éditeur, Mark De Simone a pour mission de nouer et animer des alliances stratégiques sur des secteurs clés comme le cloud, l’IoT ou l’industrie 4.0. En ligne avec le plan stratégique Ambition21 qui souhaite positionner Wallix parmi les leaders européens de la cybersécurité, il participera activement au développement international de la société. Il partagera son temps entre les bureaux parisiens et londoniens de cette dernière.

Disposant de la double nationalité italo-américaine, Mark De Simone a occupé plusieurs postes au sein de directions Internationales d’entreprises de haute technologie et du cloud. Il a été vice-président de Cisco au Moyen-Orient et en Afrique, directeur général de la société de technologie médicale Aegate, ou encore PDG de l’opérateur de télécommunications Clouditalia. Dans sa carrière il a également occupé les postes de vice-président de Lucent Global Service Provider Marketing aux États- Unis, président de 3Com pour la région EMEA, ou encore de CEO de la division réseau de General Electric à Milwaukee (Wisconsin). Titulaire d’un MBA de l’Université Columbia et d’un diplôme d’ingénieur de l’Université Cornell, cet ancien associé de Mc Kinsey a toujours été intéressé par les enjeux de transformation et développement à l’international des entreprises.

« Rejoindre une entreprise en plein développement comme Wallix est vraiment enthousiasmant. Nous avons la possibilité de créer un réseau d’alliances stratégiques qui voit désormais la cybersécurité comme une nécessité dans le développement de leur activité. Nous avons de nouveaux axes de développement business qui se dessinent et qui contribueront au succès de notre plan Ambition21 », affirme dans un communiqué Mark De Simone.