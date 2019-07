Wallix a réalisé la 1 ère acquisition de son de plan croissance Plan Ambition21. L »’éditeur de cybersécurité vient en effet de racheter pour un million d’euros ven numéraire (montant pouvant être porté à 1,4 million d‘euros) la jeune pousse Trustelem.

Créée en 2013, Trustelem développe et commercialise une solution logicielle d’Identity as a Service (IDaaS), qui intègre les fonctions de gestion et contrôle des accès pour les applications, d’authentification unique (SSO) et d’authentification multi-facteurs (MFA). Flexible et intuitive, la solution Trustelem s’intégre facilement dans le système d’information des entreprises sans intervention d’équipes d’intégration lourdes. La société, composée de 5 personnes, a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 198 et compte une vingtaine de clients, PME et grands comptes.

À travers cette acquisition, Wallix répond à trois objectifs de son plan Ambition21. Le premier est l’extension de la portée de l’offre vers le marché de la gestion et de la protection des identités, un marché adjacent à celui de la protection des accès à privilèges, sur sa composante la plus dynamique qu’est l’IDaaS. Le second est le développement du pôle Cloud Based Security Services avec l’adjonction d’une expertise reconnue dans le monde du SaaS à son portefeuille de compétences métiers. Enfin, Wallix enrichit son offre avec une nouvelle gamme de produits qui s’adresse à l’ensemble des utilisateurs du système d’information des entreprises, complétant ainsi sa gamme Bastion utilisée principalement par les administrateurs système. Elle lui permet désormais de s’adresser tout autant aux directions métiers qu’à la DSI de ses clients.

« Cette première acquisition est une étape importante pour la réalisation de notre plan ambition21 car elle apporte une technologie clé dans notre portefeuille. Positionnée sur les secteurs phares de la cybersécurité et de la gestion des accès dans le cloud, l’offre Trustelem Connect est la clé de voute de tous les accès aux process de l’entreprise avec une offre particulièrement facile d’utilisation, en mode SaaS, avec un coût de possession très compétitif. Elle permet également d’ouvrir la gestion des identités et des accès au plus grand nombre, et notamment aux organisations de taille moyenne, aux filiales de grands groupes ainsi qu’aux PME-PMI », commente dans un communiqué le président du directoire de Wallix Group, Jean-Noël de Galzain.