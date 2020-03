Wallix, qui a franchi la barre symbolique des 1.000 clients en 2019, a généré au cours de l’exercice un chiffre d’affaires de 16,34 millions d’euros, soit une progression de près de 29%.

La France a vu ses ventes bondir de 36%. Une progression que l’éditeur attribue au renouvellement de sa certifications Anssi pour sa solution Bastion et à des alliances avec des partenaires majeurs comme Atos, Orange Cyberdéfense ou Schneider Electric qui ont permis de positionner ses solutions dans des offres globales à très forte valeur ajoutée. À l’international, la société a enregistré une croissance de 18% grâce au « recrutement de partenaires stratégiques sur ses zones prioritaires » et à l’embauche de 21 collaborateurs sur l’exercice.

Les activités récurrentes, rassemblant la maintenance, les abonnements et la partie récurrente des services managés, affichent une croissance de 40%. La part récurrente du chiffre d’affaires s’élève ainsi à plus de 39% (+3 points en un an).

Le groupe a par ailleurs réalisé l’an dernier ses deux premières acquisitions, Trustelem et l’Espagnol Simarks qui renforcent ses offres en matière de gestion des comptes à privilèges (PAM) de gestion des Identités (IDaaS).

Ces acquisitions, ainsi que les investissements concernant son offre (notamment les recrutements) et la hausse des amortissements se traduisent par une hausse de 37% des charges d’exploitation. Au final, le résultat d’exploitation s’établit à -6,8 millions d’euros contre -3,3 millions d’euros en 2018 reflétant l’accentuation du déploiement du plan Ambition 2021. Le résultat net part du groupe s’affiche au même niveau que le résultat d’exploitation à -6,8 millions d’euros. Le cah-flow d’exploitation s’établit à -3,1 millions d’euros. Au final, le groupe conserve au 31 décembre 2019 une trésorerie disponible de 29,3 millions d’euros et une trésorerie nette de dettes financières de 25,7 millions d’euros pour 32,2 millions d’euros de fonds propres.

Pour 2020, Wallix envisage la poursuite d’une croissance soutenue à moyen terme, « dans la trajectoire dessinée par son plan stratégique ». La société, qui a mis en place le a télétravail pour protéger ses collaborateurs du coronavirus, estime que des perturbations sont inévitables à court terme. Elle ne fait face à aucune annulation de commandes mais prévoit des reports de déploiements.

Le recours massif au télétravail dans les entreprises renforce les besoins de sécurisation des accès aux données sensibles de l’entreprise. Afin de contribuer à ce que « le Covid-19 ne débouche pas sur une pandémie numérique », le groupe a décidé de mettre à disposition gratuitement des licences d’accès à distance de Wallix Bastion pendant la période de confinement.

Le groupe confirme sa volonté de devenir rapidement « un acteur majeur de la cybersécurité en Europe ».