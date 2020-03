Wallix se mobilise à son tour pour accompagner les entreprises qui adoptent le télétravail en raison de l’épidémie de Covid-19. Pendant toute la période de la crise sanitaire, l’éditeur de logiciels de cybersécurité propose la gratuité des licences d’accès à distance de sa suite logicielle de gestion des comptes à privilèges Wallix Bastion. L’ensemble du catalogue de solutions et l’expertise technique de la société seront par ailleurs adaptés pour répondre à l’urgence de la sécurisation des accès à distance aux systèmes d’informations et aux applications des collaborateurs.

« Il est de notre responsabilité de veiller à la protection des accès et des données des entreprises qui mettent en place un plan de continuité de services avec des accès à distance pour le télétravail, sur leur système d’information, sur leurs systèmes industriels et leurs usines. Ne laissons pas cette pandémie terrestre générer une pandémie numérique, et les entreprises déstabilisées par des cyberattaques ! Nombre de nos clients sont des opérateurs de services essentiels, des établissements de santé ou des entreprises aujourd’hui totalement numériques. Il est indispensable de les accompagner dans les jours et les semaines particulières à venir, nous nous engageons à leurs côtés », commente dans un communiqué le PDG du groupe, Jean-Noël de Galzain. « Nous avons aujourd’hui la capacité d’assurer un support 24h/7j partout dans le monde et de seconder nos partenaires dans la mise en œoeuvre de services managés afin d’avoir la réactivité nécessaire pour répondre en peu de temps aux urgences des clients. Toutes les équipes Wallix basées en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient, en Amérique de Nord et dans le monde entier sont mobilisées pour accompagner nos utilisateurs, nos clients et partenaires ; un numéro et un service d’urgence ont été mis en place pour faire face à toute situation. »

Outre Bastion, Wallix a développé les offres Trustelem et BestSafe. Wallix Trustelem est une plateforme de services pour unifier, sécuriser et simplifier les accès des utilisateurs à leurs applications d’entreprises. Elle permet de bloquer les attaques en renforçant la sécurité des identités et des accès. Wallix BestSafe protège de son côté les points de terminaison (postes bureautiques ou PC personnel lors du télétravail) en élimant les risques liés aux utilisateurs surprivilégiés et évitant la propagation des attaques par malwares.