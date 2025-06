Le fournisseur de services cloud Vultr annonce l’obtention d’une facilité de crédit de 329 millions de dollars, pour accélérer l’expansion mondiale de son infrastructure cloud. Fondée en 2014 et basée en Floride, Vultr fournit ses capacités à partir de 32 centres de données sur tous les continents, dont 8 en Europe et 1 en région parisienne.

Ce nouveau financement comprend une facilité de crédit syndiquée de 255 M$, une facilité optionnelle de 35 M$ et un crédit-bail de 74 M$. L’opération est conduite par JP Morgan, Bank of America et Wells Fargo, avec la participation de Citi, Goldman Sachs et KeyBank.

« Cette facilité de crédit historique, accordée par certaines des institutions financières les plus respectées au monde, confirme la solidité financière, la rigueur opérationnelle et la vision à long terme de Vultr », commente dans un communiqué JJ Kardwell, PDG de Vultr.

Vultr avait déjà obtenu une facilité de crédit de 150 M$ en 2021. En décembre 2024, la société avait opéré son premier tour de financement externe avec le soutien d’AMD. Le tour de table de 333 M$, codirigé par AMD Ventures et le fonds LuminArx Capital Management, avait porté la valorisation de Vultr à 3,5 Md$.

Vultr entend utiliser ce nouveau financement pour étendre sa présence mondiale en matière d’infrastructure cloud, en particulier sur les infrastructures cloud GPU destinées à l’IA. Son accord avec AMD lui permet d’être un des premiers fournisseurs de cloud à déployer sa nouvelle génération de GPU Instinct MI355X.

Vultr suit le chemin tracé par CoreWeave, startup vedette des infrastructures cloud GPU, soutenue par Nvidia. Introduite en bourse en début d’année, cette dernière a vu sa capitalisation quadrupler pour atteindre 80 Md$.