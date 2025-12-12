NetApp a profité de son événement Insight Xtra, organisé le 9 décembre au Pathé Palace à Paris, pour récompenser six de ses partenaires pour leur performance en termes de croissance, d’innovation et d’excellence opérationnelle.

Netapp a ainsi décerné le prix de la croissance 2025 à SCC (Growth Partner of the Year) ; Cyllene a obtenu le prix du partenaire intelligence artificielle de l’année (AI Partner of the Year) ; le prix du partenaire étoile montante de l’année a été attribué à Athéo (Rising Star Partner of the Year) ; le prix du partenaire SAN de l’année a été remporté par StoreData (SAM Partner of the Year) ; Capgemini a été nommé intégrateur système de l’année (GSI of the Year ; et TD Synnex a reçu le prix du grossiste chasseur de l’année (Hunting Distributor of the Year) pour sa capacité à recruter de nouveaux partenaires autour de l’offre NetApp.

L’événement, qui a rassemblé plus de 600 participants (clients et partenaires) sur la journée, avait vocation à relayer les annonces phares de sa conférence annuelle Insight 2025 qui s’est tenue mi-octobre à Las Vegas. Il s’articulait autour d’une plénière suivi de présentations produits le matin et du parcours dédié aux partenaires, que le fournisseur déroule en régions depuis la mi-novembre dans le cadre tour de France Partner Academy, l’après-midi.

Netapp est notamment revenu sur le lancement de sa nouvelle architecture AFSX dite de stockage désagrégé qui permet de dissocier montée en capacité et montée en performance ; l’annonce de sa plateforme IA pré-packagée AI Pod co-conçue avec Intel, qui a vocation à accélérer le déploiement des projets IA des clients ; et le relancement dans une version enrichie de son offre de stockage sous forme de service Keystone, désormais accessible selon un modèle two-tier.

Ce parcours dédié aux partenaires, Netapp l’a déjà déroulé à Nantes (le 18 novembre), à Toulouse (le 20), à Aix-en-Provence (le 26) et à Lyon (le 27) avec en moyenne une cinquantaine de participants. L’occasion à chaque fois de récompenser un partenaire champion régional. En l’occurrence : AntemetA (à Nantes) ; Syage (à Aix-en-Provence), et SCC (à Lyon et à Toulouse). Deux dates restent à jouer à Lille (le 8 janvier) et à Strasbourg (le 13)

Outre les nouveautés, la Partner Academy est l’opportunité pour NetApp de rappeler ses axes de développement stratégiques (Modernisation de l’infrastructure de données, Cyber-résilience, Cloud transformation et IA) et surtout qu’il est n°1 du stockage primaire (Flash + disques + NAS + SAN) en France depuis désormais deux trimestres consécutifs, l’éditeur étant déjà crédité de la première place du Flash depuis environ deux ans.