Un mauvais coup pour Intel. AMD et Xilinx sont tombés d’accord : le premier va acquérir le second pour 35 milliards de dollars. C’est environ 5 milliards de plus que ce qui était annoncé.

Cette méga-consolidation dans le secteur des semi-conducteurs élargira considérablement la gamme de produits et la clientèle d’AMD sur divers marchés en croissance comme le FPGA dont Xilinx est le leader. AMD disposera ainsi d’un portefeuille complet de technologies de processeur haute performance, combinant des processeurs, des GPU, des FPGA et des SoC adaptatifs.

« Notre acquisition de Xilinx marque la prochaine étape de notre itinéraire pour faire d’AMD le leader de l’informatique haute performance et le partenaire de choix des plus grandes et des plus importantes sociétés technologiques au monde », affirme dans un communiqué Lisa Su, présidente et CEO d’AMD. « En combinant nos équipes d’ingénierie de classe mondiale et notre expertise approfondie du domaine, nous créerons un chef de file du secteur doté de la vision, du talent et de l’échelle nécessaires pour définir l’avenir du calcul haute performance. »

« Nous sommes ravis de rejoindre la famille AMD. Nos cultures communes d’innovation, d’excellence et de collaboration en font une combinaison idéale. Ensemble, nous dirigerons la nouvelle ère de l’informatique adaptative et de haute performance », déclare de son côté Victor Peng, président et CEO de Xilinx. « Nos principaux FPGA, SoC adaptatifs, accélérateurs et solutions SmartNIC permettent l’innovation depuis le cloud, jusqu’aux périphériques et terminaux. Nous permettons à nos clients de déployer des plateformes différenciées sur le marché plus rapidement, avec une efficacité et des performances optimales. Notre association avec AMD contribuera à accélérer la croissance de notre activité de datacenter et nous permettra de développer une clientèle plus large sur plus de marchés. »

Les actionnaires de Xilinx recevront 1,7234 action ordinaire AMD pour chaque action ordinaire Xilinx. Sur la base du ratio d’échange, cela représente environ 143 dollars par action ordinaire de Xilinx. Après la clôture, les actionnaires actuels d’AMD détiendront environ 74% de la société combinée, tandis que les actionnaires de Xilinx en détiendront environ 26%. L’opération devrait être considérée comme une réorganisation et donc exonérée d’impôt aux Etats-Unis.

La transaction, approuvée par les conseils d’administration des deux entreprises, devrait être immédiatement relutive pour les marges, le BPA et la génération de flux de trésorerie disponibles d’AMD et générer de la croissance. Par ailleurs, AMD prévoit d’atteindre une efficacité opérationnelle d’environ 300 millions de dollars dans les 18 mois suivant la conclusion de l’opération, principalement grâce à des synergies de coûts des marchandises vendues, au partage de l’infrastructure partagée et à la rationalisation des espaces communs.

A la clôture de l’opération, d’ici à la fin de l’année 2021, Lisa Su dirigera la société fusionnée en tant que présidente et CEO. Quant à Victor Peng, il rejoindra AMD en tant que président responsable des activités de Xilinx et des initiatives de croissance stratégique. Aux moins deux administrateurs de Xilinx rejoindront le Conseil d’administration d’AMD à la clôture.