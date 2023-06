Le magazine informatique CRN a réalisé un inventaire des 10 start-ups cloud américaines les plus prometteuses à l’heure actuelle. Telles des poissons-pilote, ces jeunes pousses ont le vent en poupe du fait de leur lien avec les géants du cloud. De fait, l’objectif de bon nombre de ces startups – spécialisées dans le cloud computing, l’intelligence artificielle et ‘apprentissage automatique – est d’aider à mieux gérer les environnements Amazon Web Services, Google Cloud et Microsoft Azure.

Aviatrix Systems

Aviatrix Systems, dont le PDG est Steve Mullaney, propose une solution d’optimisation des réseaux cloud ainsi que de l’automatisation spécifique à chaque gros fournisseur cloud (AWS, Google et Microsoft).

La société est basée à Santa Clara, en Californie. Elle a lancé en mai dernier son propre pare-feu cloud distribué.

Cast AI

Cast AI vend également une plateforme d’optimisation du cloud. Celle-ci vise à réduire de moitié les factures cloud en utilisant de l’intelligence artificielle et de l’automatisation pour analyser les ressources informatiques. La start-up est basée à Miami et son PDG est Yuri Frayman. La solution identifie les ressources nécessaires pour des charges de travail Kubernetes et sélectionne automatiquement les meilleures combinaisons en configurant les CPU et la mémoire afin d’éviter un sur-provisionnement.

Chronosphere

Le PDG Martin Mao de la société newyorkaise Chronosphere estime que sa plateforme d’observabilité cloud permet d’empêcher la multiplication des données et de réduire la complexité du cloud. Celle-ci vise à ne stocker que des données utiles pour réduire les coûts de fonctionnement et améliorer la performance. Cette année, la start-up a levé 115 millions de dollars lors d’un tour de table. Elle a également conclu un partenariat avec Google Cloud.

4. CoreWeave

CoreWeave édite des solutions cloud pour des cas d’usage intensifs en calcul, tels que l’IA. L’architectureCoreWave Cloud est un cloud natif Kubernetes spécialement conçu pour les charges de travail à grande échelle et accélérées par le GPU. La start-up menée Michael Intrator est basée à Roseland dans le New Jersey. Elle fournit également un accès aux GPU Nvidia. CoreWeave a conclu un partenariat avec Microsoft pour développer son infrastructure et sa clientèle dans le domaine de l’informatique dématérialisée.

Impossible Cloud

Impossible Cloud propose une architecture de stockage cloud décentralisée pour les données volumineuses, sauvegardes et archives, basée sur la technologie web3. La start-up dirigée par Kai Wawrzinek affirme qu’il s’agit de la première plateforme cloud décentralisée de niveau professionnel offrant une suite de services soutenus par un système de paiement et un modèle commercial destinés aux clients B2B. En juin, la start-up vient de lancer un programme partenaires.

Prosimo

Prosimo est une jeune pousse basée à San José, en Californie, et dirigée par Ramesh Prabagaran, qui propose une infrastructure multi-cloud simplifiée pour les entreprises. Sa pile intégrée combine des technologies de réseau cloud, de performance, de sécurité, d’observabilité et de gestion des coûts. La solution est alimentée par des modèles de connaissance des données et d’apprentissage automatique avec une mise en réseau autonome du cloud pour réduire la complexité et les risques. Cette année, Prosimo a lancé sa Cloud-Native Networking Suite qui comprend l’outil Cloud Tracer pour suivre la topologie d’un réseau et le traçage des flux dans différentes régions et centres de données.

Tackle.io

La plateforme Cloud GTM de Tackle, Tackle.io Cloud, offre aux acheteur·se·s des places de marché des données d’intention et rationalise le processus de transaction par le biais des principaux fournisseurs de cloud, tout en connectant plusieurs places de marché de cloud, portails de co-vente et Salesforce.

Objectifs : tirer parti des budgets cloud, simplifier la gestion fournisseurs, consolider les dépenses et acheter à partir des écosystèmes des places de marché d’AWS, Google Cloud, Microsoft, et IBM Red Hat.

La startup basée à Boise, dans l’Idaho, a pour PDG John Jahnke.

Upbound

Upbound a créé le projet open-source Crossplane de la CNCF, un framework pour la construction de plans de contrôle natifs du cloud.

Le plan de contrôle s’adapte automatiquement à l’augmentation des ressources et gère automatiquement les mises à jour des composants de base pour le compte de l’utilisateur, tout en offrant des sauvegardes avec des instantanés automatiques de l’état de la plateforme pour la reprise après sinistre. La start-up est entièrement distante. Elle est dirigée par Bassam Tabbara.

Vultr

Soutenue par sa société mère Constant, Vultr fournit des CPU partagés et dédiés, du stockage en bloc et en objet, des GPU cloud Nvidia, ainsi que des solutions de mise en réseau et Kubernetes.

La start-up est basée à West Palm Beach, en Floride, et dirigée par J.J. Kardwell. En mai, elle a lancé Talonpour accélerer le calcul en permettant le partage du GPU afin que plusieurs charges de travail puissent être exécutées sur un seul GPU de Nvidia.

Yotascale

Yotascale est un spécialiste de l’observabilité du cloud dans les logiciels FinOps. Il s’est donné pour mission d’apporter une vue complète des dépenses d’infrastructure multi-cloud, y compris les conteneurs et Kubernetes. Sa solution détecte aussi des anomalies de coûts et donne des recommandations.

Menée par Asim Razzaq, cette start-up est basée à Palo Alto, en Californie.