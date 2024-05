Spécialiste des infrastructures cloud GPU pour l’IA, CoreWeave annonce avoir obtenu un nouveau financement de 1,1 milliards de dollars. Selon le Wall Street Journal, ce nouveau cycle fait grimper la valorisation de l’entreprise à 19 milliards de dollars contre 7 milliards il y a quelques mois. Ce tour de Série C a été dirigé par Coatue avec la participation de Magnetar, Altimeter Capital, Fidelity et Lykos Global Management.

La startup basée dans le New Jersey, dont l’activité initiale en 2017 était le minage de crypto-monnaies, est devenue un partenaire privilégié de Nvidia. Son statut de partenaire CSP Elite du géant de l’IA lui permet d’être parmi les premiers à recevoir ses puissantes puces GPU. CoreWeave compte parmi ses clients de grands acteurs de l’IA, notamment Inflection AI et le français Mistral.

« CoreWeave est conçu spécifiquement pour relever les défis les plus complexes et les plus urgents en matière de calcul haute performance », déclare Mike Intrator, le co-fondateur et PDG de CoreWeave dans un communiqué. « Avec ce nouveau cycle, nous continuerons à investir et à travailler avec les plus grandes entreprises d’IA au monde ».

Profitant de la pénurie de ressources GPU chez les hyperscalers et de financements massifs (notamment une ligne de crédit de 2,3 Md$ obtenue en 2023), CoreWeave développe rapidement ses installations. Son parc de data centers aux Etats-Unis est passé de 3 à 14 en 2023 et la société prévoit de doubler leur nombre en 2024.

Les nouveaux financements seront utilisés pour « soutenir la croissance rapide dans tous les domaines de l’entreprise et l’expansion de CoreWeave dans de nouvelles régions géographiques afin de répondre à la demande explosive d’infrastructures cloud accélérées par GPU dans le monde entier », précise la startup.