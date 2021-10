AMD signe un nouveau trimestre record, tiré notamment par le succès de ses processeurs EPYC dans les centres de données et le dynamisme du segment des ordinateurs portables professionnels. L’entreprise annonce ainsi un chiffre d’affaires de 4,3 milliard de dollars en hausse séquentielle de 12% et annuelle de 54%. Elle dépasse de 5% les prévisions des analystes. Le bénéfice net bondit à 923 millions de dollars avec une progression séquentielle de 30% et annuelle de 137%. AMD a dégagé un bénéfice trimestriel ajusté par action de 73 cents, contre 66 cents de consensus et 41 cents un an plus tôt.

« Notre activité s’est considérablement accélérée en 2021, avec une croissance plus rapide que le marché grâce à nos produits de pointe et à une exécution cohérente », s’est félicitée Lisa Su, la présidente et PDG d’AMD. Elle a insisté sur le bond des ventes de processeurs pour serveurs EPYC de 3ème génération, qui a contribué à faire plus que doubler les ventes pour les centres de données d’une année sur l’autre. Alors que le grand rival Intel promet de mettre fin à la domination d’AMD avec sa prochaine génération de processeurs pour serveurs, elle a affiché sa sérénité, déclarant se sentir « très à l’aise sur le positionnement concurrentiel » des nouveaux EPYC.

Une percée dans les centres de données qui repose aussi sur ses accélérateurs GPU CDNA Instinct conçus pour le calcul haute performance (HPC). La nouvelle architecture CDNA 2 est sur le point d’être lancée et devrait faire l’objet d’une présentation détaillée lors de l’événement Accelerated Data Center Premiere, organisé en virtuel le 8 novembre prochain. L’activité GPU est relativement modeste comparée à l’activité CPU mais stratégique pour offrir une offre datacenter complète à ses clients.

Lisa Su a évoqué le projet Frontier du département américain de l’énergie qui utilisera les CPU et GPU AMD de nouvelles générations. « Frontier a été conçu spécifiquement pour fournir des performances de calcul HPC et IA révolutionnaires et fournir un modèle sur la façon dont les clients du supercalcul, des entreprises et du cloud peuvent permettre des performances de niveau exascale au cours des prochaines années en combinant des processeurs, des GPU et des logiciels AMD », a-t-elle expliqué.

AMD est par ailleurs en bonne voie de finaliser l’acquisition de Xilinx, racheté l’an dernier pour 35 milliards de dollars. En ajoutant ses activités, AMD disposera d’un portefeuille complet de technologies de processeur haute performance, combinant des processeurs, des GPU, des FPGA et des SoC adaptatifs.

Dans le domaine des processeurs pour ordinateurs personnels, le fait saillant selon AMD est la croissance des livraisons pour les ordinateurs portables professionnels, avec bien plus de constructeurs qui choisissent sa plateforme. Lenovo notamment a commencé la commercialisation de nouvelles gammes avec Ryzen et Windows 11. Les problèmes de performances de Windows 11 avec les processeurs AMD ont été corrigés et AMD annonce que plus de 175 de ses CPU sont maintenant compatibles avec le nouvel OS.

A l’image des résultats globaux, les résultats des deux grandes activités d’AMD sont en très forte hausse.

Le segment informatique et graphique d’AMD, qui comprend les processeurs et cartes graphiques, a augmenté de 44% d’une année sur l’autre et de 7% d’un trimestre sur l’autre pour atteindre 2,4 milliards de dollars au troisième trimestre.

Pendant ce temps, le segment Entreprise, Embarqué et Semi-Personnalisé, qui comprend les processeurs de centre de données et les puces personnalisées pour consoles de jeux vidéo, a augmenté de 69% d’une année sur l’autre et de 20% d’un trimestre sur l’autre pour atteindre 1,9 milliard de dollars.

Pour le quatrième trimestre 2021, AMD s’attend à un chiffre d’affaires d’environ 4,5 milliards de dollars, plus ou moins 100 millions de dollars, soit une augmentation d’environ 39% d’une année sur l’autre et d’environ 4% d’un trimestre sur l’autre. La marge brute non GAAP est attendue autour de 49,5%.

Pour l’ensemble de l’année 2021, AMD s’attend désormais à une croissance du chiffre d’affaires d’environ 65 %. La prévision initiale en janvier était de 37% et elle avait déjà été revue à la hausse à 60%. AMD table sur une marge brute non GAAP de 48% pour l’ensemble de son exercice.