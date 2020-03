VMware lance VMware Partner Connect, un nouveau programme channel qui, selon le spécialiste de la virtualisation, offre plus de simplicité et de flexibilité aux partenaires, rendant les technologies et les services VMware plus accessibles.

« VMware Partner Connect réinvente la façon dont nous faisons des affaires avec et pour nos partenaires, en les aidant à favoriser la réussite client différenciée et la transformation numérique », explique dans un communiqué Jenni Flinders, vice-présidente et responsable du channel mondial. « Nous avons conçu Partner Connect en gardant à l’esprit nos clients et l’idée qu’ils devraient se sentir en confiance lorsqu’ils choisissent de faire affaire avec un partenaire VMware. Et ce n’est qu’un début, alors que Partner Connect continue d’évoluer pour proposer de meilleures et nouvelles façons à nos partenaires de développer leurs activités. »

VMware Partner Connect propose désormais trois niveaux : Partner, Advanced Partner et Principal Partner. Des centaines d’entreprises accréditées Master Services ont déjà obtenu le statut de Principal Partner lors du lancement indique VMware. Ils ont accès à de nouvelles récompenses, y compris des incitations au déploiement et à la consommation, explique l’éditeur, et seront prioritaires pour des plans d’affaires communs et les opportunités de co-vente.

VMware a par ailleurs introduit de nouveaux outils pour dialoguer avec ses partenaires, notamment un portail Incentives and Development Funds qui fournit des tableaux de bord améliorés et une meilleure visibilité pour que les partenaires puissent suivre leur activité avec la société ; ainsi qu’une nouvelle VMware Learning Zone qui fournit une grande variété de contenus, y compris la possibilité de personnaliser les plans d’apprentissage en fonction des préférences de chaque partenaire.

VMware prévoit d’intégrer au cours des prochains mois les programmes partenaires des entreprises acquises VeloCloud, Carbon Black et Pivotal.

« La valeur de Partner Connect est universelle, mais elle peut apporter des avantages particuliers à la région EMEA, qui est fragmentée en termes de maturité technologique, de consommation et d’adoption », explique dans le communiqué Jean Philippe Barleaza, vice-président EMEA en charge du channel, des alliances et des activités générales. « Il s’agit d’une excellente occasion pour nos partenaires de la région de faire avancer leurs propres entreprises, ainsi que celles de nos clients. Les partenaires peuvent offrir une nouvelle uniformité d’expériences, ce qui permet aux clients de consommer la technologie comme ils le souhaitent et de la manière qu’ils souhaitent, le tout via une seule base numérique, et d’adopter de nouvelles applications et de nouveaux services innovants. »