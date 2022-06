Cette année, Tencent Cloud a dévoilé son nouveau Programme Partenaires, conçu pour faciliter l’accès au riche écosystème de Tencent et aux solutions de l’hyperscaler pour les fournisseurs de services gérés (MSP), les revendeurs, les éditeurs de logiciels indépendants (ISV) et les intégrateurs système (SI). Y ont été ajoutés plusieurs circuits de formations et de certifications, dont l’objectif est de faire monter les partenaires de Tencent en compétence sur les solutions de Tencent Cloud et de les accompagner dans leurs projets avec leurs clients. Cet engagement de Tencent Cloud démontre son ambition de devenir le partenaire technologique incontournable des entreprises européennes qui souhaitent entrer ou optimiser leurs opérations sur les marchés chinois et asiatiques notamment.

Le marché chinois et son écosystème numérique ont créé de très importantes opportunités pour les entreprises. Cela a conduit de nombreuses sociétés internationales à rechercher un partenaire qui possède à la fois une expertise locale et une couverture mondiale, et qui soit en mesure de fournir des services Cloud performants, faciles à maintenir et flexibles tout en respectant les différentes réglementations IT de ces régions du monde.

Pour réussir en Chine, les entreprises doivent penser différemment. Une stratégie C2B (Consumer to Business) robuste est essentielle. Le C2B en Chine implique l’interaction directe des consommateurs avec les entreprises via des plates-formes prééminentes telles que WeChat et QQ. Ces canaux, entre autres, atteignent un nombre considérable d’utilisateurs (1,3 milliard d’utilisateurs en ce qui concerne WeChat), sont très performants et fournissent une connaissance précieuse du marché local. En suivant une stratégie C2B, les entreprises européennes peuvent bénéficier pleinement de cet accès aux consommateurs chinois.

« Le Consumer to Business est au cœur de la stratégie de Tencent Cloud, qui possède un avantage compétitif unique en matière d’internet industriel, et dont les plateformes sociales, telles que WeChat/Weixin et QQ, comptent des centaines de millions d’utilisateurs », a déclaré Poshu Yeung, vice-président directeur de Tencent Cloud International. « L’expérience et les capacités To Consumer de Tencent se sont souvent avérées précieuses pour les entreprises étrangères qui entrent sur le marché chinois. Nos outils et nos plates-formes aident les entreprises à mieux servir leurs utilisateurs, à renforcer l’adéquation entre l’offre et la demande et, enfin, à couvrir l’ensemble du spectre du C2B2C. »

Le vaste réseau de diffusion de contenu (CDN) de Tencent Cloud compte plus de 2 800 nœuds d’accélération mondiaux dans plus de 70 pays et régions, ce qui offre une bande passante totale de plus de 200 Tbps. En Chine, Tencent est l’un des principaux fournisseurs de services Clouds et son expertise sur le terrain a été reconnue internationalement. En plus de ses solides capacités locales, Tencent Cloud compte 69 zones de disponibilité (AZ) dans 26 régions du monde, notamment les Amériques, l’Asie, l’Océanie, l’Europe et le Moyen-Orient.

« La compréhension profonde qu’a Tencent de nombreux secteurs fait de Tencent Cloud le meilleur choix pour les fournisseurs de services gérés, en particulier ceux qui souhaitent étendre la présence de leurs clients en Chine. Forts de plus de 20 ans d’expérience et d’expertise accumulées par Tencent en matière d’innovation technologique, de notre expérience dans le pays et de notre solution China Connect, nous sommes idéalement placés pour servir les entreprises étrangères de tous les types d’industries, notamment la vente au détail, le commerce électronique, les jeux, les services financiers et bien d’autres, pour accélérer la croissance en tirant parti de la présence toujours croissante de l’écosystème de Tencent », a déclaré Yeung.

Si les opportunités sont nombreuses en ce qui concerne le cloud en Chine, la numérisation accélérée du pays en fait également un marché prometteur en raison de l’expansion rapide du commerce électronique, de l’essor des villes intelligentes, de l’évolution des pratiques de travail et de l’adoption croissante du Cloud dans tous les secteurs. Tencent Cloud fournit une grande variété de produits et de solutions qui répondent aux besoins de plusieurs secteurs. Par exemple, la diffusion en direct (live streaming) avec des outils de communication tels que Tencent Meeting/VooV Meeting se sont révélés des outils numériques cruciaux pour que les salariés d’entreprises puissent échanger avec l’Asie pendant la pandémie. On peut également mentionner les service réseaux d’interconnexion multiclouds qui permettent une mise en place rapide et un accès direct et sécurisé aux datacenters chinois de Tencent Cloud.

Se connecter au marché chinois

Avec la solution China Connect, Tencent Cloud a été l’un des partenaires privilégiés de nombreuses entreprises étrangères pour se connecter numériquement à la Chine, en s’appuyant sur ses solides capacités C2B et sa compréhension fine des besoins des consommateurs chinois. De plus, le respect des normes et certifications de sécurité de Tencent Cloud en fait l’un des fournisseurs les plus sûrs au monde. Ayant reçu plus de 70 certifications internationales et régionales, Tencent Cloud s’engage à protéger les organisations contre de potentielles perturbations, à assurer la continuité de leurs activités et à renforcer leur résilience à d’éventuelles catastrophes.

« Grâce à l’accompagnement sur mesure de Tencent Cloud, les entreprises peuvent entrer en Chine et accéder à une offre complète de services pour que leur déploiement sur place soit le plus rapide possible. Cette offre comprend notamment un soutien dans l’enregistrements des entreprises, des solutions de sécurité et d’analyses de données, des applications IaaS (Infrastructure-as-a-Service) et SaaS (Software-as-a-Service) de premier plan, ou encore des applications matures et un ensemble de solutions GTM. Tous ces mécanismes aident les entreprises à interagir avec les consommateurs chinois », a ajouté Yeung.

En un mot, la solution China Connect de Tencent Cloud fournit aux entreprises tout ce dont elles ont besoin pour étendre leur présence en Chine. Apprenez-en plus à ce sujet et devenez un partenaire cloud officiel de Tencent :