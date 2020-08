Valérie Nassivera a succédé à Jean d’Ornano en février dernier à la direction de l’écosystème partenaires de VMware France. Dans cette interview écrite, elle détaille son rôle et les innovations du nouveau programme partenaires mis en œuvre lors de sa nomination.

Channelnews : Vous avez été nommée directrice de l’écosystème partenaires de VMware France en février dernier en remplacement de Jean d’Ornano. À qui reportez-vous ?

Valérie Nassivera : Je suis rattachée au directeur général de VMware France, Anthony Cirot.

Channelnews : Quel est votre rôle ?

Valérie Nassivera : Au fil des années, VMware s’est imposé dans les projets de consolidation et d’automatisation des environnements sur site des clients. Fort de ce savoir-faire, nous accompagnons à présent nos clients dans leur transition numérique et applicative vers le Cloud public. Dans ce contexte, mon rôle est de développer, d’animer, et de faire cohabiter l’ensemble de l’écosystème partenaires, qu’il s’agisse d’intégrateurs, de partenaires transactionnels, de cloud providers, de SISO, tout en veillant à ce que chacun d’entre eux développe des pôles d’expertise en adéquation avec les nouveaux modes de consommation cloud.

Channelnews : Combien de personnes dans votre équipe ?

Valérie Nassivera : VMware compte approximativement 1000 partenaires et je suis en charge avec mon équipe d’environ 80 partenaires managés.

Channelnews : VMware a mis en œuvre un nouveau programme partenaires, le Partner Connect. Nous en avions évoqué les grandes lignes dans un article paru en avril 2019. Depuis quand est-il effectif et pouvez-vous en rappeler les principales caractéristiques ?

Valérie Nassivera : Il est effectif depuis le 28 février 2020. Ce programme simplifie considérablement la relation avec les partenaires qui disposent à présent d’un contrat unique, et ce quelle que soit la typologie de partenaires (qu’ils soient cloud providers, revendeurs, intégrateurs, etc.). Ensuite, il se focalise sur le développement de l’expertise des partenaires qui ont désormais le choix d’investir dans le domaine d’expertise qu’ils souhaitent. Cette souplesse permet aux partenaires de VMware de s’adapter aux nouveaux modèles de consommation des clients.

Se former étant un investissement en temps et en ressources, nous nous attachons à récompenser nos partenaires selon leur niveau d’engagement que ce soit en matière de formation mais également de ventes conjointes, de déploiement ou de gestion des prospects. Les niveaux de partenariats sont maintenant « Partner », « Advanced Partner » et « Principal Partner » (le plus élevé). La pierre angulaire de ce niveau « Principal » réside dans les Master Services Competency, le plus haut degré de certification chez VMware, qui sont au nombre de six maintenant. Depuis Février 2020, nous avons étoffé notre programme en ajoutant deux nouvelles MSC (MSC VMware Cloud on AWS et MSC Cloud Native). Nous avons également intégré de nouvelles formations autour de VeloCloud et de Carbon Black.

Channelnews : Combien de partenaires « Principal » validés à ce jour ? Pouvez-vous en citer quelques-uns ?

Valérie Nassivera : Nous comptons une trentaine de partenaires « Principal » à ce jour dont Axians, SCC, Soluceo, Metanext, Computacenter, Teamwork…

Channelnews : Combien d’Advanced Partner ? Pouvez-vous en citer quelques-uns ?

Valérie Nassivera : Nous recensons une centaine d’Advanced Partners dont Cheops, Antemeta, Selceon, Atheo, Solution Data, Aviti, CIS Valley…

Channelnews : VMware a l’habitude d’organiser chaque année un événement dédié à ses partenaires où sont annoncées les grandes lignes de la stratégie partenaire pour les mois à venir. Le Partner Leadership Summit a-t-il eu lieu cette année et, si oui, quelles en ont été les principales annonces ?

Valérie Nassivera : Le Partner Leadership Summit s’est tenu virtuellement en avril dernier. À cette occasion, ont été rappelés les axes stratégiques de VMware en 2020 (Développer, Opérer, Gérer, Connecter et Protéger toutes les applications sur tous les types de cloud, sur tous les types d’appareils), avec un focus particulier sur le portefeuille de produits et services VMware Tanzu. Ce dernier permet aux entreprises d’adopter les technologies cloud natives et d’automatiser le cycle de vie des applications de nouvelle génération sur n’importe quel cloud tout en capitalisant sur leur patrimoine numérique actuel. Dans un monde où les applications sont de plus en plus distribuées, le rôle du réseau a une place capitale. À cet égard, VMware enrichit son offre de SDN nommée NSX qui assure une connectivité et une sécurité de bout en en tout et ce sur n’importe type d’environnement et de Cloud. Pat Gelsinger, CEO de VMware, a aussi rappelé le rôle stratégique des partenaires, bras armés de l’entreprise pour des clients toujours à la recherche de plus d’innovations.

Channelnews : VMware continue de renforcer ses alliances avec les principaux fournisseurs de cloud publics. Quelle est la stratégie de VMware envers les hyperscalers et quel est le rôle des partenaires dans ce contexte ?

Valérie Nassivera : Parce que les applications sont de plus en plus protéiformes, la stratégie de VMware est d’une part d’accompagner ses clients dans leur stratégie IT en accélérant la mise à disposition de ces applications via la consommation de services à la demande chez les hyperscalers. Notre stratégie permet également d’accélérer l’innovation tout en garantissant la souveraineté du patrimoine applicatif via la construction de services internes à forte valeur ajoutée. Enfin nous offrons la liberté aux entreprises de migrer leur environnement d’un Cloud à un autre (réversibilité). Basée sur notre plateforme VMware Cloud Foundation, cette nouvelle offre permet d’exécuter, gérer et sécuriser les applications dans un environnement informatique hybride. Nos partenaires tiennent donc un rôle essentiel dans ce contexte, qu’il s’agisse de la migration d’environnements, de la définition de la cartographie applicative ou encore de la gestion des environnements managés.