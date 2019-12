Vertiv, l’ancienne division datacenters d’Emerson Network Power acquise par Platinum Equity en 2016 pour plus de 4 milliards de dollars pourrait à nouveau changer de mains annonce Reuters.

Des négociations auraient ainsi été entamées entre le conseil d’administration de l’entreprise et GS Acquisition Holdings, une société créée par l’ancien CEO d’Honeywell International, David Cote, soutenue par Goldman Sachs. Elles pourraient déboucher sur une transaction d’environ 5 milliards de dollars.

GS Acquisition Holdings est une SAVS (société d’acquisition à vocation spécifique) créée dans le but d’acquérir une ou plusieurs sociétés et de procéder éventuellement à des fusions dans le but de créer de la valeur. En juin 2018, GS Acquisition Holdings a procédé à un premier appel public à l’épargne, qui lui a permis de lever 690 millions de dollars.

La société pourrait employer ces fonds et recourir à un emprunt pour réaliser l’acquisition indique Reuters. Il n’y a toutefois aucune certitude qu’un accord sera conclu, rapporte l’agence d’information, citant des sources non anonymes.

Vertiv développe des produits et des services dans les domaines de l’alimentation électrique, du refroidissement, de l’accès et du contrôle, de la surveillance et de la gestion des infrastructures IT, notamment les datacenters.

David Cote, qui a travaillé pour General Electric par le passé, a été CEO d’Honeywell de 2002 à 2017.