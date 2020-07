Filiale de Natixis Investment Managers, Vauban Infrastructure Partners s’est associé à l’aménageur numérique Axione pour le lancement de Vauban Infra Fibre, une plateforme de consolidation des infrastructures existantes et en cours de déploiement sur le marché de la commercialisation des réseaux télécoms aux opérateurs. But de l’opération : accélérer la digitalisation de l’ensemble du territoire français, tant dans les zones rurales qu’urbaines, ou encore les zones moyennement denses. Le déploiement de Vauban Infra Fibre vise 11 millions de prises FTTH d’ici deux ans et représente, à court terme, un plan d’investissement de 6 milliards d’euros dont 4,3 milliards ont d’ores et déjà été engagés.

Dans un communiqué, les deux partenaires indiquent que la pandémie de Covid-19 et ses conséquences ont rappelé l’importance majeure du numérique et de son usage pour permettre une continuité de la vie économique et sociale de manière digitale. « Les infrastructures numériques ont un rôle essentiel à jouer afin de rendre cette continuité possible dans le plus grand nombre de territoires, et permettre un accès égal de chaque citoyen et entreprise à cet outil, source de résilience, d’innovation et de développement économique, qu’est le digital », insiste le communiqué.

Avant de lancer cette plateforme, Vauban IP et Axione ont déjà assuré le financement et le déploiement de nombreux réseaux numériques. Ils ont d’ailleurs été pionniers dans les premières concessions ADSL de réseaux d’initiatives publiques il y a plus d’une dizaine d’années. Les deux entreprises sont par ailleurs étroitement liées depuis l’année dernière lorsque Natixis Investment Managers (Groupe BPCE) est entré à hauteur de 49% au capital d’Axione, filiale de Bouygues Energies & Services.

« Le digital est devenu une infrastructure essentielle pour les territoires. Notre rôle, en tant qu’investisseur, est de permettre aux collectivités de saisir cette opportunité de développement », explique Gwenola Chambon, directrice générale de Vauban Infrastructure Partners. « En créant cette plateforme nationale – Vauban Infra Fibre – nous contribuons à canaliser les ressources longues des investisseurs institutionnels pour les mettre au service de l’économie réelle et avoir un impact positif durable. Ce projet d’envergure s’inscrit pleinement dans notre stratégie d’investisseur actif et responsable, et résonne avec notre ambition de financement des infrastructures essentielles aux développement des territoires. »

« Vauban Infrastructure Fibre est la concrétisation d’une conviction commune, celle que les infrastructures numériques permettent d’adresser un besoin de plus en plus essentiel », précise de son côté Eric Jammaron, directeur général délégué d’Axione.