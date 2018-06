Filiale de l’opérateur télécom français dédié au marché de gros pour les offres entreprises Kosc (qui a repris le réseau de Completel), Kosc Infrastructures a levé 20 millions d’euros auprès de la Banque des Territoires – sous forme d’investissement en fonds propres de la Caisse des Dépôts – afin « d’étendre largement son empreinte géographique dans les territoires » explique un communiqué. Kosc Infrastructures revendique une présence dans 180 agglomérations à partir de 800 points de présence sur le territoire, ce qui représente 15 millions de prises DSL et 7,6 millions de locaux raccordables par fibre optique. L’ambition de Kosc est d’avoir accès à terme à 100% des prises déployées en France.

Grâce à l’argent levé par sa filiale, l’opérateur wholesale, qui a vu le jour en 2016, va enrichir la couverture de ses offres de gros activées avec des solutions fibre abordables à destination des opérateurs de télécommunications sur le marché des entreprises en cofinançant les réseaux de nouvelle génération déployés par les opérateurs privés. « En ouvrant notre capital, nous co-finançons des infrastructures en fibre optique à l’abonné d’une part, et l’extension de notre réseau national permettant de nous interconnecter aux opérateurs d’infrastructures, d’autre part », explique dans le communiqué Antoine Fournier, directeur général de Kosc Telecom. A travers sa plateforme CaaS (Connectivity as a Service), Kosc Telecom devrait être en mesure de proposer aux opérateurs d’entreprises des accès complètement virtualisés sur tous les réseaux, avec une couverture croissante. L’opérateur met à leur disposition un e-portal IT automatisé et intégré permettant de suivre de A à Z les commandes, de l’éligibilité à l’exploitation. Cette plateforme numérique accessible via web services (Extranet & API) est la clef de voûte du réseau Kosc, l’opérateur wholesale ayant placé le SI au cœur du réseau.

Créée en 2018 avec pour mission de lutter contre les inégalités sociales et les fractures territoriales, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle propose du conseil et des financement en prêts et en investissement aux collectivités locales, organismes de logement social, entreprises publiques locales et professions juridiques. « Notre investissement s’inscrit dans la continuité de la contribution des équipes de la Banque des Territoires au déploiement d’infrastructures haut et très haut débit neutres et ouvertes dans les territoires », affirme Olivier Sichel, directeur général adjoint de la banque. « Dès la rentrée 2018, Kosc Infrastructures ouvrira ses offres très haut débit dans plus de 80 communes du Plan d’Action Cœur de Ville, programme majeur de la Banque des Territoires. »