Natixis Investment Managers (Groupe BPCE), par le biais de sa filiale Mirova vient d’entrer à hauteur de 49% au capital de l’aménageur numérique Axione, filiale de Bouygues Energies & Services, elle-même filiale de Bouygues Construction. Les conditions financières de l’opération ne sont pas dévoilées. Participant au plan France très haut débit, Axione a développé, notamment dans le cadre des réseaux d’initiative publique, des projets d’infrastructures de fibre optique mutualisées en zones rurales. L’aménageur participe par ailleurs avec les opérateurs mobiles à la conception, le déploiement et la maintenance des réseaux 4G et 5G. Axione intervient en France sur les régions Hauts-de-France, Bretagne, Pays de la Loire, Centrer Val de Loire, Nouvelle-Aquitaine, Bourgogne Franche Comté, Occitanie, Provence Alpes Côte d’Azur, Auvergne Rhône Alpes, Normandie, Corse et revendique 150 opérateurs clients. La société intervient également à l’international et développe notamment des infrastructures en Irlande et au Gabon.

A la fin de l’année dernière, Axione et Mirova s’étaient déjà associés pour créer l’opérateur d’infrastructures FTTH CityFast dédié aux grandes villes de l’Hexagone.

Avec 51%, Bouygues Energies & Services reste l’actionnaire de référence d’Axione et prendra en charge les opérations. La filiale de Bouygues Construction s’est engagée à dépenser plus de 3 milliards d’euros pour installer et exploiter d’ici 2022 dans l’Hexagone 6 millions de prises FTTH (couvrant ainsi environ 13 millions d’habitants) accessibles aux opérateurs.

Société de gestion dédiée à l’investissement responsable, Mirova a, indique un communiqué, pour objectif de « combiner création de valeur sur le long terme et développement durable ».