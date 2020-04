Voici deux petites informations « positives », dont la première va à contre-courant du flux désormais habituel.

Tout d’abord, Oodrive a pris le parti de ne pas geler les recrutements afin de ne pas ralentir l’activité. Les équipes Ressources Humaines et IT essayent de mettre tout en oeuvre pour que l’accueil des nouveaux collaborateurs se passe au mieux. Le matériel nécessaire au télétravail est livré à domicile, des sessions d’accueil en ligne collectives, mais aussi personnalisées, sont réalisées par les managers, et enfin des sessions d’e-learning sont proposées aux nouveaux collaborateurs afin qu’ils soient accompagnés dans la connaissance de leurs missions et la gestion de leur télétravail. « Le rôle des RH est fondamental en cette période inédite de crise. Il est essentiel d’accompagner à la fois les nouveaux salariés dans l’onboarding, mais aussi les salariés déjà en poste pour répondre à leurs doutes et inquiétudes et les accompagner dans la mise en place du télétravail », explique dans un communiqué l’éditeur de solutions cloud de partage, sauvegarde et signature de documents.

De son côté, la PME française Sarbacane spécialisée dans le marketing numérique (solutions email & SMS marketing) propose une offre gratuite dédiée aux entreprises en difficulté pendant la crise liée au Covid-19. Sa solution en ligne permet aux organisations de communiquer par email, SMS et chat. « De quoi garder le contact avec ses clients, par exemple, continuer de prospecter, ou encore tenir informés ses filiales ou franchisés… », indique la société dans un communiqué. Pour en savoir plus : https://www.sarbacane.com/soutien-entreprises