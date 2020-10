Avant de comprendre l’efficacité des campagnes de SMS marketing, il est important de savoir quelles sont les raisons qui poussent certaines entreprises à utiliser ce canal de communication. L’une des principales forces du SMS : il est compatible avec l’ensemble des téléphones portables, des plus anciennes générations aux plus avancées et est la seule application de messagerie préinstallée par défaut sur chaque appareil. Ce canal de communication est un élément permanent sur le téléphone de tout le monde. Il représente alors une réelle opportunité de communiquer efficacement en touchant le plus de monde possible.

Obtenir la permission des clients

75 % des personnes ne voient pas d’inconvénient à recevoir un SMS de la part d’une marque après avoir donné leur accord. Contrairement à ce que pensent la plupart des gens, les consommateurs déclarent ne pas être opposés à recevoir une offre d’une marque par SMS. Néanmoins, il est essentiel d’obtenir l’autorisation de ses clients avant de leur envoyer des SMS. Pour obtenir de ses clients la permission de leur envoyer des SMS, il vous faut leur consentement écrit. Il est par exemple possible d’ajouter à son formulaire d’inscription une case à cocher « J’autorise l’entreprise à m’envoyer des offres commerciales ainsi que des suggestions personnalisées par SMS ».

Indiquer clairement le type de message envoyé

Vos clients doivent exactement savoir à quoi ils s’inscrivent lorsqu’ils s’abonnent à une liste d’envoi de SMS. Le type de messages qui peut leur être envoyé doit être clair afin qu’ils sachent à quoi s’attendre à l’avenir. Les clients doivent comprendre que lorsqu’ils s’inscrivent à une liste de diffusion, ils ont quelque chose à y gagner (offres personnalisées, promotions exclusives, ventes privées, etc.).

Personnaliser son Sender ID

Le Sender ID est le nom ou le numéro qui apparaissent lors de la réception d’un message. Le Sender ID peut être alphanumérique, avec une limite de 11 chiffres. Autrement dit, il est possible de choisir une combinaison de lettres (A à Z) et de chiffres (0 à 9). Il est également possible d’inclure des majuscules, des minuscules et des espaces, tant qu’ils ne dépassent pas la limite de caractères. Cette fonctionnalité permet de personnaliser un SMS avec son nom de marque. De cette manière, il est possible d’améliorer son image de marque et de permettre à son entreprise de gagner en visibilité grâce aux SMS.

Inclure un call-to-action

Ce lien peut servir, par exemple, à enregistrer des inscriptions (newsletter, offres personnalisées) ou à transformer un premier contact en lead (demande de rendez-vous ou de devis). Le plus important est de dire à ses clients ce qu’ils doivent faire pour tirer le meilleur parti de leur campagne SMS.

Permettre à ses clients de sortir de la liste de diffusion

Les clients ayant accepté de recevoir des SMS doivent aussi savoir qu’ils peuvent se retirer de la liste de diffusion à tout moment. Il est également essentiel de leur préciser comment ils doivent procéder pour se désinscrire de celle-ci. Lorsque quelqu’un s’inscrit à une liste de diffusion, lui indiquer aussi comment se désinscrire : par exemple, insérer « STOP 36789 » à la fin du SMS avec un lien hypertexte permettant d’ouvrir directement une fenêtre d’envoi de SMS à ce numéro.

Soignez le texte des messages

Selon une étude publiée par smsmode en janvier 2020, près de 62 % des SMS contiennent entre 121 et 160 caractères. Au-delà des 160 caractères, le message est considéré comme trop long. Cette limite favorise la rédaction de messages plus percutants. Cependant, éviter d’utiliser des raccourcis dans ses SMS. En effet, le langage SMS rendra le texte bien moins professionnel.

Mesurer l’impact des campagnes SMS

Le lien hypertexte inséré dans un message intègre automatiquement un traqueur qui permettra de suivre précisément les clics qui seront générés par les abonnés. En d’autres termes, cet outil permet de suivre en temps réel l’impact de la campagne SMS, et donc de mesurer l’impact de la campagne SMS.

Ainsi, il sera possible d’accéder au taux de clic, au taux de conversion, au taux de croissance ainsi qu’au taux de désinscription. Le suivi de ces indicateurs permettra d’optimiser les futures campagnes marketing et de toujours améliorer leur contenu, afin d’augmenter le retour sur investissement. Tout en gardant à l’esprit que les SMS sont interdits en démarchages B2B, plus chers que les SMS entre particuliers, ils restent le moyen de communication avec le plus gros taux d’ouverture 95% pour le SMS vs 20% pour l’email (source: smsmode).

Par Aymeric Van Bockstael chez Ringover