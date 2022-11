Le groupe lillois sarbacane annonce une nouvelle levée de fond d’un montant de 110M€, plus de quatre fois supérieure à celle de 23 M€ réalisée en 2020 avec IDI. Entre les deux, sa taille a doublé, avec un chiffre d’affaires passant de 14 M€ à 28 M€ prévus cette année. Avec cette fois l’entrée au capital du fonds européen EMZ, Sarbacane ambitionne de poursuivre cette rapide croissance et vise les 100M€ de chiffre d’affaires en 2026.

L’entreprise qui a fait ses débuts en 2001 est pionnier de l’email marketing avec son logiciel phare Sarbacane. Sa plateforme s’est progressivement enrichie pour intégrer des outils de campagnes par SMS, de création de workflows automatisés, de marketing conversationnel et d’engagement client.

En plus de sa levée, le groupe annonce l’acquisition de Marketing 1By1, une start-up lilloise spécialisée dans l’agrégation de données. C’est sa troisième acquisition en deux ans après celles de Datananas (automatisation de la prospection par mail) en 2020 et de l’entreprise allemande Rapidmail (email marketing) en 2021.

Le groupe qui acquiert ainsi une expertise data explique que si Sarbacane, rapidmail et Datananas permettent d’activer la donnée via des campagnes multicanales, Marketing 1BY1 se positionne en amont, à l’étape de la consolidation des flux de données.

L’intégration de la Custumer Data Platform (CDP) de Marketing 1BY1 devrait permettre au groupe, historiquement positionné sur les PME, de s’ouvrir d’avantage aux grands comptes et de répondre à leurs besoins d’actions marketing fortement personnalisées et automatisées.

Face aux nouvelles perspectives de développement qui s’ouvrent à lui et pour se différencier de l’activité historique de Sarbacane, le groupe annonce enfin qu’il change de nom et devient Groupe Positive. Sarbacane, Rapidmail et Datanas continueront toutefois d’exister comme marques et filiales du groupe.