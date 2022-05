Trois ans après avoir été qualifié pour la première fois SecNumCloud, plus haut niveau de visa de sécurité délivré par l’ANSSI, Oodrive vient d’obtenir le renouvellement de son certificat. Une qualification qui s’applique à la partie applicative de son offre mais également aux infrastructures que lesquelles elle repose.

« En faisant appel à un éditeur qualifié SecNumCloud, les clients viennent chercher une sécurité technologique et une protection juridique contre l’extraction de données. La qualification SecNumCloud protège en effet du Cloud Act qui permet à la justice étasunienne d’obtenir des éditeurs et des hébergeurs à capitaux américains l’extraction des données de leurs clients même si elles ne sont pas hébergées sur le sol des États-Unis », expose Stéphane Ankaoua, directeur général d’Oodrive (photo). Or, il en est convaincu, les USA utilisent cette loi à des fins d’espionnage économique.

D’où le besoin pour un certain nombre de clients critiques de mettre à l’abri leurs données sensibles. « On fournit des applications qui permettent de collaborer, d’organiser des meetings et de signer des documents, le tout dans le cadre d’une sphère de confiance qui garantit la sécurité technologique et juridique des données », poursuit Stéphane Ankaoua. La protection des données sensibles des entreprises via l’utilisation d’outils collaboratifs sécurisés, c’est devenu la raison d’être d’Oodrive et le moteur de sa croissance.

Premier éditeur à avoir été qualifié SecNumCloud en 2019 – pour ses solutions Oodrive Work et Oodrive Meet. Oodrive Sign le sera d’ici au second semestre 2022 – Oodrive est toujours le seul actuellement. De fait, l’obtention de la qualification est un effort de longue haleine. « Cela a représenté cinq années de travail pour Oodrive, estime Stéphane Ankaoua. Pour décrocher notre qualification en 2019, nous avons commencé les démarches en 2013, et vraiment accéléré à partir de 2015 ». Et s’il ne veut pas perdre sa qualification, l’éditeur doit encore maintenir son effort dans le temps. Tous les ans, il doit passer un audit de surveillance et tous les deux ans, un audit de requalification. Cela mobilise une équipe de six personnes en permanence. « Plusieurs éditeurs ont entamé la procédure de qualification mais l’ont abandonnée en raison de sa complexité », assure Stéphane Ankaoua

Sur sa lancée, Oodrive a obtenu l’homologation Diffusion Restreinte (DR) pour son service SecNumCloud fin 2021. Un pas supplémentaire dans la protection des données sensibles, qui lui permet de travailler avec des acteurs de la défense, de l’énergie ou de la finance dont les données sont « à diffusion restreinte ». Prochaine étape, son homologation Secret Défense.

Oodrive a réalisé 20% de croissance sur son core business en 2021 et vise 80 M€ de chiffre d’affaires à l’horizon 2025.